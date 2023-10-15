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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير الفلسطيني: نطالب المجتمع الدولي بالحماية العاجلة لشعبنا من بطش عصابة الاحتلال

السفير دياب اللوح
السفير دياب اللوح

أكد السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى القاهرة، ضرورة توفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني مطالبا المجتمع الدولي العمل الفوري لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

 

وطالب اللوح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم الأحد، بمقر السفارة الفلسطينية بالقاهرة بضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط و إيجاد حل  عادل للاجئين الفلسطينيين.

 

وأشاد السفير اللوح بدور مصر والرئيس السيسي بدعم القضية الفلسطينية مؤكدا علي الدور المصري المحوري في إنهاء الانقسام بين الشعب الفلسطيني قائلا: " متمسكون بدور مصر في المصالحة  ونرفض تهجير ودفع الفلسطينيين نحو الحدود ".


وتابع اللوح حديثه أن إسرائيل تمارس جرائم بشعة في غزة وتدميرا ممنهجا للمدارس والمباني لافتا الي أن  قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية ونحن نتمسك بالشرعية الدولية والعمق العربي وعلي ثقة أن شعبنا سينتصر ف المعركة.

 

ولفت اللوح إلي أن الشعب الفلسطيني متمسك بالمرجعيات الدولية والمبادرة العربية للسلام مطالبين بتنفيذها من الالف الي الياء معربا عن رفض المواطنين التهجير القسري وهو ما يتناقض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف.


وحذر اللوح من التوغل البري لإسرائيل لقطاع غزة وما ينتج عنه من مجاذر وأعمال ق.تل بشعة ضد الشعب الفلسطيني.

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