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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن العام يضبط مخدرات وسلاح فى حملات أمنية بدمياط وأسوان

الشرطة
الشرطة

واصلت وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .

وشن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزبر الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها فى مديرية أمن أسوان عن ضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (7,900 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 6,500 كيلو جرام من مخدر البانجو – كمية من مخدرى "الهيروين ، والشابو "- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 7 متهمين "لـ 6 منهم معلومات جنائية" و تنفيذ (623) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة نارية ضُبط خلالهم (8,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 12 كيلو جرام من مخدر البانجو – 6 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) وكذا (بندقية خرطوش - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 6 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية".

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

الأجهزة الامنية الهاربين من تنفيذ الأحكام الحملات الأمنية المحكوم عليهم المواد المخدرة حكم قضائي حملات امنية

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