رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتفقد سير العملية التعليمية في معاهد الغردقة

أجرى الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على انتظام الدراسة بمعاهد الغردقة.

استهل رئيس المنطقة الأزهرية جولته التفقدية بمعهد ابتدائي الغردقة النموذجى، حيث شارك طابور الصباح مع الطلاب، وألقى كلمة أكد خلالها أن كل طالب أمانة في أعناقنا، وأن الحفاظ على مصلحتهم مسئولية كبيرة تقع على عاتقنا، مبينا أن الجميع على قدم وساق لبذل كل جهد لتوفير مناخ هادئ للطلاب والوصول بهم إلى بر النجاح والتميز والخروج بشكل يليق بطلاب الأزهر الشريف.

كما استمع "حسانين" للإذاعة الصباحية بمعهد فتيات الغردقة النموذجى، وأشاد بأداء الطالبات خلال الإذاعة والفقرات الزاخرة بالمعلومات التربوية، كما قدمت إحدى الطالبات فقرة للصم والبكم نالت إعجاب الجميع، وأشاد بالجهد المبذول من معلمي ومعلمات المعهد للحفاظ على انتظام الطالبات والانضباط الملموس.

ثم تابع استقبال معهد ابتدائي الغردقة النموذجى، لتلاميذ المرحلة التمهيدية الأولى KG1 بمرحلة رياض الأطفال بالمعهد، وسط أجواء من البهجة والترحيب بالأطفال في يومهم الأول داخل القاعات وتوزيع الهدايا والحلوى والبالونات.