عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتفقد سير العملية التعليمية في معاهد الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أجرى الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة سير العملية التعليمية والاطمئنان على انتظام الدراسة بمعاهد الغردقة. 

 

استهل رئيس المنطقة الأزهرية جولته التفقدية بمعهد ابتدائي الغردقة النموذجى، حيث شارك طابور الصباح مع الطلاب، وألقى كلمة أكد خلالها أن كل طالب أمانة في أعناقنا، وأن الحفاظ على مصلحتهم مسئولية كبيرة تقع على عاتقنا، مبينا أن الجميع على قدم وساق لبذل كل جهد لتوفير مناخ هادئ للطلاب والوصول بهم إلى بر النجاح والتميز والخروج بشكل يليق بطلاب الأزهر الشريف. 

 

كما استمع "حسانين" للإذاعة الصباحية بمعهد فتيات الغردقة النموذجى، وأشاد بأداء الطالبات خلال الإذاعة والفقرات الزاخرة بالمعلومات التربوية، كما قدمت إحدى الطالبات فقرة للصم والبكم نالت إعجاب الجميع، وأشاد بالجهد المبذول من معلمي ومعلمات المعهد للحفاظ على انتظام الطالبات والانضباط الملموس. 

 

ثم تابع استقبال معهد ابتدائي الغردقة النموذجى، لتلاميذ المرحلة التمهيدية الأولى KG1 بمرحلة رياض الأطفال بالمعهد، وسط أجواء من البهجة والترحيب بالأطفال في يومهم الأول داخل القاعات وتوزيع الهدايا والحلوى والبالونات.

البحر الأحمر الأزهرية البحر الأحمر الازهر الشريف الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية المنطقه الازهريه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية كسرها السرطان ومات زوجها غدرا

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

بسبب الديون.. شوبير يكشف حقيقة استبعاد الزمالك من الكونفدرالية

10 جنيهات.. هبوط أسعار الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض الآن

440 جنيها | تحرك جديد في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

«كوكا» يضرب بقوة و«صلاح» يكتفي بالمشاهدة| منشور مهاجم منتخب مصر يفضح الإعلام الغربي

ترشيحاتنا

بابا الفاتيكان يدعو إلى فتح ممرات إنسانية لمساعدة المحاصرين في غزة

بعد وفاة الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري.. تعرف على أعراض مرض موتها

بـ8992 صوتا.. عبد الحي نقيبا للأطباء.. واللجنة المشرفة: المشاركة تاريخية

استعدادا لدخول غزة.. وصول قافلة مساعدات التحالف الوطني للعمل الأهلي إلى العريش

كشف أثري الغريفة بالمنيا.. تفاصيل العثور على جبانة وأول بردية كاملة.. شاهد

مجلس الأمن القومي: تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية لمساعدة غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بهياكل عظمية وحيوانات مفترسة في البر والبحر.. تعرف على الشاطئ الملقب بنهاية العالم

«كوكا» يضرب بقوة و«صلاح» يكتفي بالمشاهدة| منشور مهاجم منتخب مصر يفضح الإعلام الغربي

تعود للعصر الروماني| هذه المدينة الأوربية قد يجتاحها الزومبي.. ابتعد عن المقابر؟

السكر يتراجع والأرز في النازل واللحوم والدجاج مفاجأة| أسعار 10 سلع بعد مبادرة التخفيض

فيديو

شقيق وشقيقة محمد صلاح يردون على انتقاد فخر العرب لموقفه من فلسطين.. فيديوجراف

جدتها تفجر مفاجأة.. سر حلاقة شعر لينا أحمد الفيشاوي زيرو

الذهب يتهاوى .. أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21 الآن

«شافت الموت».. فاتن الحلو في العناية المركزة وابن شقيقتها يطلب الدعاء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ