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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لاختيار أكفأ العناصر.. محافظ القليوبية يتابع اختبارات التعاقد مع 119 مهندسًا|صور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

حرص اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية على متابعة اختبارات السمات الشخصية والعملي والشفوي للتعاقد مع عدد 119 مهندسًا ومهندسة من الحاصلين على بكالوريوس كليات الهندسة والتخطيط العمراني والزراعة لسد العجز في الإدارات الهندسية والتخطيط العمراني ومجالات العمارة والهندسة المدنية والميكانيكا والمساحة والطرق والشبكات والبرمجة والجرافيك، للعمل بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة.
والتقى "المحافظ" مع المتقدمين لطمأنتهم ولتوفير سبل الراحة لهم والمناخ المناسب لأدائهم الإختبارات في سهولة ويسر، مشيرًا إلى أنه تم التقدم للإختبارات عدد (٤٥٠) مهندسًا ومهندسة حيث تقدم عدد (١٣٨) مهندسا مدنيا، وعدد (٢) مهندس طرق، وعدد (٨٨) مهندس كهرباء، وعدد (٩) مهندسين مساحة، وعدد (٧٤) مهندس عمارة، وعدد (٢٦) مهندس ميكانيكا، وعدد (٢٠) مهندسا زراعيا، وعدد (١٣) مهندس تخطيط عمراني، وعدد (٦) مهندسين برمجة، وعدد (٧) مهندسين شبكات، وعدد (١١) مهندس جرافيك، وعدد (١) مهندس صيانة حاسب آلي، وعدد (١) مهندس أمن معلومات. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنعقاد إمتحان تحريري لعددً من المُتقدمين في الشهر الماضي وذلك بمركز الإختبارات الإلكترونية بمجمع الكليات التابع لجامعة بنها بكفر سعد بمدينة بنها، ويتم اليوم إستكمال الإختبارات العمليه والشفوية وسمات الشخصية لعدد ٧٩ مهندسًا ومهندسة في ثلاثة تخصصات هي العمارة والتخطيط والمساحة، على أن تتم الإختبارات على مدار الأسبوع الجاري في مُختلف التخصصات المطلوبة الأُخرى وباقي المُتقدمين.
وأكد محافظ القليوبية خلال متابعته للإمتحانات على تقديم كافة سبل الدعم وتوفير الإمكانيات والأجواء المناسبة للمُمتحنين لإنجاح عملية الإختبارات وتمريرها بسهولة ويُسر سواءً على المتقدمين أو المراقبين، مشددًا على اختيار والتعاقد مع الشاغلين لتلك الوظائف بين المتقدمين بكُل شفافية دون محاباة أو مجاملة لأحد وطبقًا للوائِح والقواعد المعدة مُسبقًا وبُناءً على نتيجة الإختبارات سواءً الإلكترونية أو المقابلات الشخصية أو الشفوية أو العملية، لتحقيق مبدأ الشفافيه وإتاحة الفرص للجميع لاختيار أكفأ العناصر.

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القليوبية التخطيط العمرانى مدينة بنها مهندس زراعي مهندس كهرباء

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