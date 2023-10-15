عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في إطار احتفالات الوادي الجديد بعيدها القومي

محافظ الدقهلية: منصة «أيادي مصر» تشارك في فعاليات الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور|صور

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن مشاركة منصة " أيادي مصر بالدقهلية " في فعاليات الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور بالوادي الجديد في إطار احتفالات محافظة الوادي الجديد بعيدها القومي ، والذي يقام علبمنطقة أرض المعارض بمدينة الخارجة بمشاركة 95 عارضاً من مختلف محافظات الجمهورية وبعض الدول العربية .
حيث افتتح الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، بحضور عدد من المحافظين ونواب المحافظين والسفراء ورؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ المختصين بالمجال الزراعي والتصديري .
وأعرب " المحافظ "  عن خالص تهانيه القلبية لأبناء محافظة الوادي الجديد بمناسبة الاحتفال بعيدهم القومي. 


وأشار " مختار " الي أن منصة ايادي مصر أطلقتها وزارة التنمية المحلية لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية لدعم أصحاب تلك الحرف ومساعدتهم علي بيع تلك المنتجات من أجل توفير مصدر رزق للأسرة المصرية .
وأكد " المحافظ" أن الهدف من إقامة مثل هذه المعارض هو تشجيع أصحاب تلك الحرف علي زيادة معدل الإنتاج فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المصرية من خلال عقد ورش عملية لتعليم الشباب هذه المهنة العريقة للحفاظ عليها من الانقراض .
وقال " مختار " إن الحرف اليدوية كنز من كنوز مصر ورمزا لها وثروة قومية لابد من الحفاظ عليها من الانقراض ودعمها فقد عرفتها الدولة المصرية منذ أقدم العصور فهي تعبر عن عادات وتقاليد حرف مصرية قديمة .
والجدير بالذكر أن عدد المحافظات المشاركة من أيادي مصر في الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور بالوادي الجديد بلغت حوالي 13 محافظة هم ( الوادي الجديد - الدقهلية -  الغربية - أسيوط - شمال سيناء - الفيوم - قنا - الشرقية - القليوبية - كفرالشيخ - أسوان -  الأقصر - الجيزة ) .

FB_IMG_1697370696899
FB_IMG_1697370696899
FB_IMG_1697370694748
FB_IMG_1697370694748
FB_IMG_1697370692964
FB_IMG_1697370692964
FB_IMG_1697370691110
FB_IMG_1697370691110
FB_IMG_1697370689174
FB_IMG_1697370689174
أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اللواء دكتور محمد الزملوط لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وزارة التنمية المحلية نواب المحافظين منصة ايادى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى مصر

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تمنع تداول السكر لخفض الأسعار

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية كسرها السرطان ومات زوجها غدرا

10 جنيهات.. هبوط أسعار الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض الآن

أمطار في 9 محافظات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ72 ساعة القادمة

موضوعات متعلقة

الدقهلية .. جهود مكثفة لكشف غموض مصرع شاب مجهول الهوية بالمنصورة

ترشيحاتنا

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون رفع علاوة غلاء المعيشة

الصين توجه ضربة قوية لأمريكا وإسرائيل بانضمامها للمعسكر العربي الفلسطيني

قلب الآية.. سوناك يطمئن إسرائيل ويهاجم المقاومة ويتوعد المتضامنين مع غزة في لندن

قرارات مجلس الأمن القومي برئاسة السيسي بشأن التصعيد في غزة.. فيديو

تناقض وتحيز.. BBC تحيل صحفيين عرب للتحقيق بسبب دعم طوفان الأقصى

نقيب الفلاحين يكشف موعد انخفاض أسعار البطاطس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصيحة محمود المليجى أفادتنى.. خالد زكى: كل الأعمال التى عرضت على فى السينما لا تناسبنى.. وخسرت مبالغ مادية كبيرة بسبب اعتذاراتى.. حوار

الكيلو وصل 65 جنيها| بشرى سارة للمواطن عن الأسعار.. والسر في المبادرة

بهياكل عظمية وحيوانات مفترسة في البر والبحر.. تعرف على الشاطئ الملقب بنهاية العالم

تعود للعصر الروماني| هذه المدينة الأوربية قد يجتاحها الزومبي.. ابتعد عن المقابر؟

فيديو

فيضانات تضرب إسرائيل .. مياه الأمطار الغزيرة تغرق تل أبيب «فيديوجراف»

أسعار السلع بعد تطبيق مبادرة مجلس الوزراء للتخفيض.. فيديو

برئاسة السيسي.. قرارات عاجلة من مجلس الأمن القومي حول الأزمة الفلسطينية.. فيديو

سيناريو لمحاربة 4 دول عربية.. المخطط الإسرائيلي للهجوم البري على غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ