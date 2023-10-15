مفاجأة.. ظرف طارئ يؤجل هجوم الاحتلال البري على غزة.. تفاصيل

ذكرت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية أنه من الممكن تأجيل الاجتياح البري لغزة بسبب ظروف الطقس.

وقالت الصحيفة أنه بهذا التوجه، منحت القوات الإسرائيلية مزيدًا من الحرية والوقت لإطلاق النار على الناس في غزة.

ويمكن أن يُطلب من جنود الاحتلال البقاء في حالة حرب لمدة 18 شهرًا حول القطاع للقيام بحروب شوارع للقضاء على حركة حماس .

وقال أحد ضباط حركة حماس لصحيفة نيويورك تايمز إنهم يعتزمون نصب كمين للقوات الإسرائيلية بمجرد دخولهم غزة، والقفز من الأنفاق المخفية.

وقال مسؤولون إسرائيليون كبار للصحيفة إنه كان من المقرر أن يبدأ الغزو البري بالفعل، لكنه تم تأجيله بسبب سوء الأحوال الجوية الذي منع الغطاء الجوي.

وحسب الصحيفة، يمنح تأخير الاجتياح الفلسطينيين الذين يعيشون في القطاع المكتظ بالسكان مزيدا من الوقت للفرار.

قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN، إنه لن يبدأوا "عمليات عسكرية كبيرة" في غزة إلا بعد إجلاء جميع المدنيين.