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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة خارجية بوركينا فاسو تقلد السفير المصري أرفع وسام في الدولة

وزيرة خارجية بوركينا
وزيرة خارجية بوركينا فاسو تقلد السفير المصري بأرفع وسام

قلدت وزيرة ‏خارجية بوركينا فاسو أوليفيا روامبا السفير إبراهيم عبد العظيم الخولي "وسام الشرف الوطني برتبة ضابط"، أرفع الأوسمة فى ‏بوركينا فاسو، تقديراً منها لجهوده الاستثنائية على مدار ثلاث سنوات، وحرصه على تنمية العلاقات بين البلدين، ‏التى وصلت لدرجة غير مسبوقة من التميز، و‏فى إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية مصر العربية وبوركينا فاسو

 جاء ذلك خلال حفل أقامته الوزيرة البوركينية ‏بمناسبة انتهاء مهمة "الخولي" كسفيرٍ لجمهورية مصر العربية لدى حكومة ‏بوركينا فاسو، وحضر الحفل لفيف من كبار مسئولي الدولة ووزارة الخارجية البوركينية وعدد من السفراء العرب ‏والأجانب. ‏
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وأشادت الوزيرة البوركينية خلال كلمتها بجهود السفير المصري طوال سنواتٍ ثلاث من توليه مهام منصبه، وتفانيه فى رعاية ‏العلاقات المصرية البوركينية، والتي شهدت طفراتٍ فى الآونة الأخيرة، وكذا التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين، ‏وتبادل الدعم فى كافة الملفات والترشيحات، كما أشادت بوقوف مصر إلى جانب بوركينا فاسو فى حربها ضد ‏الإرهاب ومساعدتها لتخطي التحديات الحالية.  

من جانبه، أعرب السفير المصري عن اعتزازه بالسنوات التى قضاها فى خدمة مصالح البلدين، وأشاد بالتعاون والتنسيق ‏المستمر بين البلدين الشقيقين، مشيراً الى تقديره العميق لبوركينا فاسو رئيساً وحكومةً وشعباً وتمنياته لها بالاستقرار ‏والازدهار والتقدم. ‏

جدير بالذكر أن الرئيس إبراهيم تراوري الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، كان قد استقبل منذ أيام السفير المصري لتوديعه وشكره على ما ‏بذله من جهود خلال توليه مهام منصبه، وأعقب ذلك لقاءات مماثلة لتوديع السفير من عددٍ كبير من المسئولين ‏البوركينيين كان أبرزهم رئيس الوزراء البوركيني ورئيس المجلس التشريعي الانتقالي ووزير الدفاع. ‏

وزيرة ‏خارجية بوركينا فاسو السفير إبراهيم عبد العظيم الخولي وسام الشرف الوطني برتبة ضابط

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