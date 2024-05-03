السباح السعودي يواصل تدريباته بالغردقة استعدادا لعبور المانش

يواصل السباح السعودي فيصل القصيبي من ذوى الهمم "داون سيندرم" تدريبات السباحة في المعسكر المغلق بمدينة الغردقة استعدادا لمحاولة عبور بحر المانش اغسطس القادم تحت قيادة واشراق وتدريب السباح خالد شلبي وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش.

وأوضح شلبي أن تدريبات السباح مستمرة في المعسكر التدريبي بمدينة الغردقة لتأهيله السباح لعبور بحر المانش ليكون أول سباح سعودي من ذوى الهمم يعبر بحر المانش.

وأضاف شلبي أن فيصل يمثل ذوى الهمم كأول سباح من السعودية اول محاولة السباح للتوحيد بين الشعوب في مجال الرياضة وترابط اواصر الصداقة بين الشعبين ويكون مثال للشباب السعودي بعد نجاح المحاولة ورفع علم السعودية على الشاطئ الفرنسي.