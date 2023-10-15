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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طبقا لتوجهات الدولة.. غرفة القاهرة تسعى لتوفير فرص عمل للشباب المصري بألمانيا

صدى البلد

أعلنت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري، عن توقيع ملحق بروتوكول تعاون مشترك مع منظمة هيومان ريستارت الألمانية امتدادًا للبروتوكول المُوقع بينهما في وقت سابق ، وذلك لاطلاق وتنفيذ مشروع توامة بين غرفة القاهرة وغرفة الصناعة والتجارة الألمانية في نظام التدريب المهني وتأهيل وتدريب العمالة المصرية للعمل بالسوق الألماني في قطاعات مختلفة.

وقال أيمن العشري ، إن هناك وفدا من غرفة القاهرة مكون من أمير رياض والدكتورة نجلاء النجار عضوى مجلس إدارة الغرفة يزوران ألمانيا حاليا، وتم توقيع ملحق البروتوكول، حيث وقع عن غرفة القاهرة أمير رياض وعن منظمة هيومان ريستارت يوسف العنزي الرئيس التنفيذي لمنظمة هيومان ريستارت الألمانية للبدء في ورش عمل التدريب للشباب المصري ، وهذه تعتبر مرحلة جديدة للبدء رسميًا في التعاون المصري الألماني لإيجاد فرص عمل شرعية للشباب المصري.

وأكّد رئيس غرفة القاهرة، أن سعي الغرفة عن طريق شُعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج برئاسة منير المصري لتوفير فرص عمل للشباب المصري، يأتي ضمن توجهات الدولة بتوفير فرص عمل شرعية للمصريين تُساهم في الحد من نسب البطالة ، وهو دور مجتمعي مهم لغرفة القاهرة يزداد في الفترة الأخيرة.

وأضاف العشري، أن الغرفة تقوم بدروها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالتأهيل والتدريب وإيجاد فرص العمل الشباب المصري ، سواء على الصعيد الداخلي بشركات القطاع الخاص ، أو في الدول الخارجية كما يحدث حاليًا بالتنسيق مع الجانب الألماني .

وأشار العشري، إلى أن تدريب الشباب المصري بالتعاون مع الجانب الألماني سيكون بمقر غرفة القاهرة بأكاديمية التجار المُجهزة بالتقنيات الحديثة طبقًا لمتطلبات العصر الحديث.

 

غرفة القاهرة التجارية غرفة الصناعة والتجارة الالمانية السوق الألمانى

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