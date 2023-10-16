الحجز متاح|ادفع 50 ألف جنيه وامتلك شقة 118 مترا بـ«سكن مصر» بالتقسيط

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023، في طرح شقق سكنية بمشروعات الإسكان المتميز ذى طابع ساحلي وسكن مصر وجنة، في مدن رشيد الجديدة والمنصورة الجديدة وناصر "غرب أسيوط" وغرب قنا وملوي الجديدة، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة، بأنظمة سداد ميسرة، على أن يستمر التقديم حتى 14-11-2023، أي أن التقديم متاح لمدة شهر.

شقق الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة

كراسة شروط شقق سكن مصر في مدينة المنصورة الجديدة

1- عدد شقق سكن مصر في المنصورة الجديدة 96 وحدة.

2- تتراوح مساحات شقق سكن مصر في المنصورة الجديدة بين 106 و118 مترًا.

3- بلغت قيمة مقدم جدية حجز شقق سكن مصر في المنصورة الجديدة 50 ألف جنيه.

4- بلغ سعر المتر 7720 جنيهًا.



شروط الحجز والاشتراطات العامة لشقق سكن مصر في مدينة المنصورة الجديدة

1- أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصري الجنسية.

2- أن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد يعتبر قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته ۱۸۲ بتاريخ ۲۰۲۳/۸/۲۷ بشأن وضع آلية للإتاحة الدائمة لتخصيص الوحدات السكنية الشاغرة بمشروع سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة من خلال جهاز المدينة المختص للحجز الفوري والضوابط الواردة فيه مكملة ومتممة للشروط.

3- تعتبر أحكام القانون رقم (٥٩) لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها - وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۰۱ ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.

4- تعتبر كراسة الشروط جزءً لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

5- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث أنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

6- شراء كراسة الشروط من جهاز المدينة المختص لمعرفة كافة التفاصيل المساحات - الأسعار - أرقام العمارات.

7- يقر المتقدم للحجز بأنه قد أطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

8- يقر المتقدم أن عنوان المراسلات الموضح باستمارة الحجز هو محله المختار وأي مراسلات أو مخاطبات أو إعلانات ترسل له على هذا العنوان تعتبر صحيحة ونافذة ومنتجة لكافة أثارها القانونية.

9- يقر المتقدم أن جميع المستندات المقدمة للحجز محل طلبه وكافة البيانات المحررة لاستمارة الحجز صحيحة وتحت مسئوليته وفي حالة ظهور ما يخالف ذلك يكون مسئول كامل المسئولية الجنائية والمدنية ويحق للهيئة إلغاء كافة إجراءات الحجز والتخصيص دون الحاجة إلى إنذار أو أخطار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها.

10- ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليا أو مستقبلاً.

11- لكل وحدة سكنية حصة على المشاع من الأرض تمثل نسبة مساحة الوحدة من المساحة الاجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى طبقا للضوابط المنظمة لهذا الشأن.

أولا: شروط الطرح:

1- ألا يقل من يجوز التخصيص لشخص بصفته وليا على قاصر.

2- في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة.

3- ألا يقل المتقدم عن 21 عامًا عند التقديم.

4- أن يكون شخصا طبيعيا وله أهلية التصرف.

5- يتم شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة وفقا للوحدات المعلن عنها بقيمة 800 جنيه.

ثانيًا: إجراءات الطرح والتخصيص:

1- يقوم الجهاز بتلقي طلبات العملاء الراغبين في تخصيص وحدات سكنية مرفق به استمارة الحجز محدد بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط من تاريخ الإعلان بالجهاز عن الطرح لمدة شهر ۲۰۲۳/۱۰/۱۰ حتى ۲۰۲۳/۱۱/۱٤.

2- يتم إعطاء العميل خطاب موجه لبنك التعمير والإسكان لسداد مبلغ جدية الحجز مُضاف إليه مصاريف دراسة الطلب بواقع 500 جنيه طبقا لكراسة الشروط.

3- قيام العميل بموافاة جهاز المدينة بالمستندات المطلوبة للتخصيص مرفق بها إيصال سداد جدية الحجز.

4- الأولوية في التخصيص والتسكن للعمارة بالكامل قبل الانتقال للتسكين بالعمارة التالية.



أسعار الوحدات

1- أسعار الوحدات محددة للمتر المربع ببيان الوحدات بالجداول المرفقة شاملة نسب التميز لكل وحدة.

2- يتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقاً للقواعد.

3- يتم سداد مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية عداد غاز - عداد كهرباء - عداد مياه متى قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة.

4- سداد مقدم حجز 50 ألف جنيه.

5- سداد 500 جنيه مصاريف دراسة لا ترد دفعة واحدة غير مجزئة.

6- استكمال 10% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص.

7- سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام.

8- يتم تحديد قيمة تقديرية 1% من قيمة الوحدة لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدماً عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي ويتم عمل التسوية لما تم سداده خلال نهاية العام.

9- سداد 5% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

10- في حالة رغبة العميل سداد كامل الثمن أو سداد جزء مقدم من باقي ثمن الوحدة (سداد معجل) يتم إعادة حساب الجدولة على الرصيد المدين وفقا للقواعد والنظم المالية والمحاسبية مع الالتزام بنسبة الفائدة.

11- باقي ثمن الوحدة يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى %٢ + (٠٠٥٪ مصاريف تحصيل).

12- يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

13- في حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلى %۲+٠.٥ مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.