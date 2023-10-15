لاعب مصري ضمن القائمة.. رونالدو يرتقي لوصافة الأكثر فوزًا دوليًا في التاريخ

ارتقى الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، لوصافة ترتيب أكثر اللاعبين فوزًا في المباريات الدولية مع منتخب بلاده.
وشارك رونالدو في فوز منتخب البرتغال مؤخرًا على سلوفاكيا، بنتيجة 3-2، في إطار تصفيات أمم أوروبا.
ويتواجد أحمد حسن، نجم منتخب مصر في القائمة برصيد 95 فوزًا في المركز العاشر.
وجاءت قائمة اللاعبين الاكثر فوزًا في التاريخ:
1- 131 فوزا - سيرجيو راموس
2- 122 فوزا - كريستيانو رونالدو
3- 121 فوزا - إيكر كاسياس
4- 110 فوزا - ليونيل ميسي
5- 102 فوزا - أندريس جواردادو
6- 100 فوزا - تشافي هيرنانديز
7- 99 فوزا - يان فيرتونخن
8- 98 فوزا - سيرجيو بوسكيتس
9- 96 فوزا - أندريس إنييستا
10- 95 فوزا - أحمد حسن