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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلم.. تعليق مثير من مدرب الجزائر عن مواجهة مصر

صدى البلد

علق جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن مواجهة منتخب مصر، في إطار لقاء ودي في التوقف الدولي.

ويواجه منتخب الجزائر نظيره مصر، غدًا الاثنين، في السابعة مساءً، على استاد هزاع بن زايد في الإمارات.

وقال جمال بلماضي، مدرب الجزائر في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي ما قبل المباراة: “المباراة أمام منتخب مصر ودية، لكننا لعبنا ضد منتخبات كبرى في أفريقيا، وكنت أتمنى أن ألعب ضد منتخب مصر في هذه المرحلة، كان حلمًا بالنسبة لي، كنت أريد الذهاب إلى القاهرة ومواجهة منتخب مصر، فهذا هو المنتخب الأكثر تتويجا في أفريقيا”.

وأضاف: “دائما منتخب مصر متماسك وقوي حتى لو مر بفترات صعبة، المنتخب المصري به لاعبين ذو جودة عالية جدا، ومعتادون على الضغط ولهم جمهور كبير في الوطن العربي ومتحمس لمواجهته”.

منتخب مصر ضد زامبيا

يُذكر أن منتخب مصر قد فاز في المباراة الودية الأولى على زامبيا بهدف نظيف، في معسكر الإمارات.

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