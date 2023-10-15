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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للمخرج تارانتينو وهو يزور جنود الجيش الإسرائيلي في خدمتهم بالجنوب .


و زار، أمس المخرج  الشهير كوينتن تارانتينو، جنود الجيش الإسرائيلي في خدمتهم بالجنوب؛ لدعمهم في ظل أزمة حرب فلسطين، التي ما زالت مشتعلة وحديث السوشيال الميديا منذ بداية الأزمة.

فلسطين:


اصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانا صحفيا حول الاعتداءات في فلسطين من الكيان الصهيوني .
وجاء البيان على النحو التالي:"تستنكر نقابة المهن التمثيلية 
العدوان الآثم ضد شعب فلسطين
وندعو الى وقفة تضامنية 
ونتضامن بشدة مع أهلنا في غزة 
يوم الثلاثاء 17/10/2023 
الساعه الثامنة مساء 
بنادى نقابة المهن التمثيلية- شارع البحر الأعظم-الجيزة

أشرف زكي:

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن إنجازات الرئيس السيسي العظيمة تجعل الفنانين يطالبونه بالترشح لولاية جديدة.

وأضاف أشرف زكى، خلال مداخلة هاتفية مع  قناة "إكسترا نيوز"، "أن أهم ما يشغل الفنانين والمجتمع المصرى، هو  الأمن والاستقرار وهو الذي تحقق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

أحلام الفنانين

وأكد نقيب المهن التمثيلية، إن أحلام الفنانين تحققت فى عهد الرئيس السيسى، بالانتاج الفنى والدرامى الضخم إضافة إلى مجهودات الشركة المتحدة.

وتابع نقيب المهن التمثيلية، أن جهود التنمية التى تشهدها كافة ربوع الدولة المصرية تؤكد أنها على الطريق الصحيح وتتجه نحو المكانة التي تستحقها.

فلسطين

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