فلسطين تشارك في أعمال الإجتماع الـ69 للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان العرب

شاركت دولة فلسطين في أعمال الإجتماع الـ69 للجنة الفنية العلمية الإستشارية لمجلس وزراء الإسكان والاجتماع 88 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب، برئاسة مصر وبمشاركة كل من المستشار أول تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية، وعدد من ممثلي الوفود العربية وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ومن المقرر أن تستمر أعمال الإجتماع حتى 19 أكتوبر الجاري على أن يناقش الإجتماع 22 بند منهم مناقشة عرض الدراسات والتجارب حول إعادة تأهيل المدن المتأثرة بالنزاعات والأراضي العربية الواقعة تحت الإحتلال الإسرائيلي والكوارث الطبيعية، والدعم الفني لدولة فلسطين لتحقيق إسكان مستدام للمواطن الفلسطيني .

كما دعت اللجنة، الدول العربية إلى تقديم الدعم الفني لدولة فلسطين وتمكين الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق المهمشة والهشة في توفير سكن ملائم وآمن وميسر وخدمات أساسية ملائمة تزيد من القدرة على الصمود وتنهض بمستوى البيئة السكنية على كامل الأراضي الفلسطينية.

وأكدت دعمها لجهود توفير سكن ميسر آمن وملائم للأسر المقدسية تحت مظلة عربية داعمة لحق المواطن المقدسي في الوجود الإسكاني في القدس الشريف الشرقية.

وطالبت اللجنة، بضرورة تقديم الدعم الفني لإعداد برنامج للإسكان الميسر في فلسطين موجه الى الأسر ذات الدخل المحدود والمتدني.

وفيما يتعلق بشأن تقديم الدعم الفني لدولة فلسطين في مجال الأبنية الخضراء والعمارة والإدارة البيئية وترشيد إستهلاك المياه والطاقة.

طالبت من الدول العربية إستضافة عدد من الخبراء المختصين في دولة فلسطين للمشاركة في ورشات عمل وتدريبات من أجل بناء القدرات في مجال الابنية الخضراء المستدامة وتبادل الخبرات حول تجارب وتدابير عملية التصميم والتنفيذ في مجال الابنية الخضراء، وذلك من أجل تطوير وإختبار وضبط نماذج للبناء الأخضر تكون عملية، بما يمكن من ترقية ظروف المباني والوحدات السكانية وتحسينها والحفاظ عليها.

ودعت، الدول العربية لإيفاد خبراء إلى دولة فلسطين لإطلاع المهندسين والمهنيين والطواقم الفنيةوالمهتمين على تجارب الدول العربية في آليات تنفيذ المشاريع الإسكانية ومشاريع البنى التحتية التي تراعي معايير البناء الأخضر وكيفية مواءمة المباني القائمة مع هذه المعايير بغرض التعرف على الإجراءات والترتيبات المؤسسية الحكومية الضرورية لضمان تنفيذ برنامج يخص الابنية الخضراء على المستوى الوطني، وكذلك التعرف على آلية تعزيز سوق البناء الأخضر ومتطلباته عن طريق توفير حوافز إقتصادية والإطلاع على التسهيلات الائتمانية والتسهيلات المالية من أجل توفير قروض خضراء المستدامة ورفاهية السكان للحد من إستهلاك الطاقة وتخفيف الضغط على شركات التوزيع والحكومة.

ودعت اللجنة، الدول العربية ايضاً لتقديم الدعم الفني في مجال إطلاق برنامج متخصص لتحسين كفاءة المباني وتعديلها بما يتيح ترشيد وتقليل استهلاك الطاقة من أجل: تحقيق تكاليف تشغيل موثوقة ومنخفضة، وتحسين جودة البيئة الداخلية وتعزيز الفوائد الإجتماعية والاقتصادية والبيئية المتعددة التي تعمل على تحقيق التنمية.

وطالبت من الدول العربية والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة دعم جهود فلسطين في تأهيل وترميم الوحدات السكنية (الكهوف) المتضررة والمتأثرة بالاعتداءات الاسرائيلية والمهددة بالمصادرة والاخلاء وتمكين الأسر الفلسطينية المتواجدة في منطقة مسافر يطا والمناطق المهددة من الحصول على سكن آمن ومستقر وميسر، وما يحتاجونه من خدمات ومرافق حيوية تعمل على تعزيز قدرتهم على الصمود والحفاظ على هويتهم، وذلك من خلال إعداد برنامج إسكان ميسر يراعي خصوصية فلسطين وما تعانيه من الممارسات الإسرائيلية.