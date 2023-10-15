كريم بنزيما يخرج عن صمته بشأن الهجوم على فلسطين

أعلن كريم بنزيما لاعب الاتحاد السعودي، تضامنه مع القضية الفلسطينية بعد أحداث العنف التي تعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب النجم الفرنسي عبر حسابه الرسمي على منصة "X" تويتر سابقا، قائلا : "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال حتى كل يوم".

وكانت الفصائل الفلسطينية شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا وإجراميا على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.