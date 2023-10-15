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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جولة تفقدية لرئيس جهاز الشروق بمنطقة "إسكان المستقبل" و"منافذ الخير"

المهندس علي سعد
المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق

تفقد المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق برفقة مسئولى الجهاز منطقة إسكان المستقبل حيث تفقد المربعات السكنية من الداخل موجهًا بتكثيف أعمال النظافة والرعاية للمسطحات الخضراء وأمهل المسؤولين عن متابعة تلك الأعمال أسبوعًا لتحسين الوضع الحالى مع العرض يوميًا بما يتم من أعمال.


وإستكمالًا للجولة فقد قام رئيس الجهاز بالمرور على "منافذ الخير" (السوق الحضارية لتوفير السلع الغذائية التابع إدارتها تحت إشراف الجهاز) حيث تفقد باكيات عرض كلًا من ( الخضروات-الفاكهة – الأسماك-اللحوم-الدواجن) موجهًا مسؤولي التشغيل بمتابعة الأسعار والتأكد من أنها أقل من مثيلاتها فى الأسواق وإلزام البائعين بعدم تجاوز المساحة المخصصة للعرض بهدف تيسير الحركة على رواد المنافذ مع توجيه حملات نظافة مكثفة ، وشدد أيضًا على إلزام العارضين بتعليمات الأمن الصناعى حرصًا على السلامة العامة.

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كما جاء على هامش الجولة لقائه بعدد من السكان والاستماع لشكواهم وطلباتهم ووجه المختصين بسرعة الاستجابة والرد على عديد من الإستفسارات الخاصة بهم مؤكدًا على استمرار سعى الجهاز فى تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق.

الشروق منطقة إسكان المستقبل المسطحات الخضراء مدينة الشروق التشغيل

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