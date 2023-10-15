دبابير عملاقه ماصة للدما.ء تثير الرعب في محميات بيرو

اكتشف باحث الدكتوراه في علم الأحياء بجامعة ولاية يوتا براندون كلاريدج ووزملاؤه أنواع الدبابير المرعبة ضمن عملية مسح طويلة، ويصل طول الدبور إلى 1.7 سم، وهو طفيل داخلي.









وأطلق العلماء على الحشرة الطائرة المرعبة «Capitojoppa amazonica»، وعثر عليها في إحدى محميات بيرو الشهيرة بتنوعها البيولوجي، ويشير الاسم إلى الرأس الضخم.









وقال الفريق إن إناث هذه الدبابير تتعقب المضيفين المحتملين، مثل اليرقات والخنافس والعناكب، قبل طعن الضحية ووضع بيضة واحدة بداخلها، ثم تفقس البيضة وتتحول إلى يرقات، تتغذى على المضيف.









وسرعان ما تصبح هذه اليرقات دبابير مكتملة التكوين، وتبدأ بالتهام المضيف من الداخل إلى الخارج، وشوهدت بعض أنواع هذه الدبابير تتغذى على السوائل الشبيهة بدم المضيف، بحسب مجلة «ZooKeys».





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