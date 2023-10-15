عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

دبابير عملاقه ماصة للدما.ء تثير الرعب في محميات بيرو

صدى البلد

اكتشف باحث الدكتوراه في علم الأحياء بجامعة ولاية يوتا براندون كلاريدج ووزملاؤه أنواع الدبابير المرعبة ضمن عملية مسح طويلة، ويصل طول الدبور إلى 1.7 سم، وهو طفيل داخلي.


 


 

وأطلق العلماء على الحشرة الطائرة المرعبة «Capitojoppa amazonica»، وعثر عليها في إحدى محميات بيرو الشهيرة بتنوعها البيولوجي، ويشير الاسم إلى الرأس الضخم.


 


 

وقال الفريق إن إناث هذه الدبابير تتعقب المضيفين المحتملين، مثل اليرقات والخنافس والعناكب، قبل طعن الضحية ووضع بيضة واحدة بداخلها، ثم تفقس البيضة وتتحول إلى يرقات، تتغذى على المضيف.


 


 

وسرعان ما تصبح هذه اليرقات دبابير مكتملة التكوين، وتبدأ بالتهام المضيف من الداخل إلى الخارج، وشوهدت بعض أنواع هذه الدبابير تتغذى على السوائل الشبيهة بدم المضيف، بحسب مجلة «ZooKeys».


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تعرض هدنة إنسانية لـ ساعات لإدخال المساعدات إلى غزة

احكام عاجلة بشأن انتخابات نادى الزمالك

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

العثور على جثة مخرج ايراني شهير وزوجته في منزلهما بـ طهران

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

زيادة علاوة غلاء المعيشة تدخل حيز التنفيذ للموظفين والمعاشات رسميا

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تصدر قرارا مهما لخفض أسعار السكر

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

ترشيحاتنا

الأعلى للإعلام: التحقيق مع موقع مدى مصر.. وإخطار النائب العام حال ثبوت المخالفات

تأكيد الشخصية.. تعليق قوي من فيتوريا بشأن مواجهة الجزائر

رئيس وزراء بريطانيا يبحث مع العاهل الاردني أزمة التصعيد في غزة

رغم الوعد الإسرائيلي .. استمرار قطع المياه عن قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي: سندخل قريبا إلى قطاع غزة.. وسنهاجم في كل مكان

السيسي يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي تطورات الأوضاع الإقليمية والتصعيد العسكري في غزة| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب وليجن.. ميريان نور الدين تثير الجدل بخصر منحوت

الأب الروحي..كتبها ماريو بوزو لتسديد ديونه وتحولت لأشهر الأفلام الخاصة بالمافيا..ما السبب؟

فوائد خارقة للكرنب الأحمر|تعرف عليها

أمريكا..ولادة ثعبان ثور برأسين..تعرف على السر.. صور

فيديو

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

بعد روسيا.. الصين تتحرك وتحذر من الوضع في قطاع غزة

مصر ترفض مرور رعايا أمريكا من معبر رفح وتشترط عبور المساعدات لغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ