واشنطن: لدينا قلق شديد بشأن الرهائن الأمريكيين.. ونعمل على توصيل المساعدات لغزة..فيديو

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمصر تعتبر من أهم الزيارات التي يخوضها حتى الآن.

وأضاف وربيرج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لدينا قلق شديد بشأن الرهائن الأمريكيين وغيرهم في غزة ونعمل على إطلاق سراحهم".

وأشار سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "نعمل على توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، متابعا: "البيت الأبيض أكد أنه سيركز على الوضع الإنساني السيئ في قطاع غزة".

وشدد: "لابد من إيقاف الهجمات الإرهابية التي تقوم بها حماس، حيث إنها تقوم بها من أماكن مدنية من قطاع غزة إلى أماكن مدنية في إسرائيل"، موضحا: "الشعب الفلسطيني يستحق أن يكون له دولة والإدارة الأمريكية تعترف بحل الدولتين".

