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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البترول: "إكسون موبيل" الأمريكية تبحث الاستثمار في تسويق وتوزيع المنتجات البترولية في مصر

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول

   بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، مع لويك فيفر نائب رئيس شركة "إكسون موبيل" الأمريكية لشئون التكرير وتسويق المنتجات البترولية، الفرص الاستثمارية في مجالات تسويق وتوزيع المنتجات البترولية والكيماويات والزيوت بالسوق المحلي.
وتناول اللقاء أنشطة الشركة الأمريكية في مجال تسويق المنتجات البترولية والكيماويات والزيوت بالسوق المحلي والفرص المتاحة للتوسع.

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وأكد الملا - بحسب بيان لوزارة البترول اليوم أهمية دعم التعاون وتعزيز الشراكة مع "إكسون موبيل" باعتبارها الشركة الأضخم عالميا في مجالات تسويق المنتجات البترولية والزيوت والكيماويات والبحث عن البترول والغاز، وأحد أعرق الشركات الرائدة في تسويق المنتجات البترولية والزيوت بالسوق المصري، والتي يمتد نشاطها إلى نحو 120 عاما.
وأضاف أن الإجراءات المحفزة للاستثمار في قطاع البترول والغاز خلال السنوات الأخيرة جذبت استثمارات "إكسون موبيل" للبحث عن الغاز الطبيعي لأول مرة منذ تاريخ عملها في مصر، حيث تستثمر الشركة في منطقتين للبحث عن الغاز بالبحر المتوسط تبدأ الأعمال فيهما أوائل العام الجديد.
وأوضح الملا أن السوق المصري جاذب للشركات المحلية والعربية والعالمية في مجال تسويق المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن تنوع الاستثمارات والشركاء في هذا السوق يثري المنافسة لصالح المستهلك المصري ومستخدمي الوقود والكيماويات والزيوت مثلما شهدنا في السنوات الأخيرة.


تعزيز الاستثمارات في مصر

من جانبه، أشار نائب رئيس "إكسون موبيل" إلى اهتمام الشركة بالتواجد وتعزيز الاستثمار في مصر في هذا المجال، حيث تعد مصر سوقاً كبيراً ولديه تنوع وامكانيات للتوسع، كما أن الشراكة الناجحة مع قطاع البترول المصري والتطوير المستمر لمناخ الاستثمار يحفز الشركة على تقديم المزيد من الإسهامات في هذا السوق الجاذب.

 


 

إكسون موبيل البترول المنتجات البترولية الزيوت الغاز

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