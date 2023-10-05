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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول يؤكد أهمية الانتقال بشكل تدريجي من الطاقة التقليدية إلى المتجددة

صدى البلد

أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أهمية تطبيق انتقال منظم وبشكل متدرج من الطاقة التقليدية إلى المتجددة، بحيث يتم الأخذ في الاعتبار مصالح المستهلكين والمنتجين.


وقال وزير البترول -في تصريحات خاصة لقناة "روسيا اليوم " على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2023"- إن مصر استطاعت في الفترة الأخيرة وضع قطاع الطاقة ولاسيما قطاع البترول على الأجندة الدولية.


وأشار إلى أن مصر تطرح بشكل مستمر مزايدات للبحث والاستكشاف في مناطق مختلفة من البحرين المتوسط والأحمر والصحراء الغربية والشرقية ومنطقة قناة السويس، مبينا في الوقت ذاته إلى أن هذه المناطق معروضة لمعظم الشركات لأعمال البحث والاستكشاف.


وأضاف أن مصر أطلقت منصة رقمية تحتوي على جميع البيانات الجيولوجية والإنتاجية لقطاع النفط والقطاعات الجيولوجية في مصر"، لافتا إلى أن الشركات يمكنها المشاركة في المزايدات في مجال الطاقة من خلال هذه المنصة .


وقال وزير البترول طارق الملا إن مصر نجحت في جذب شركات كبيرة على مستوى العالم وجديدة من خلال 12 مزايدة أطلقتها مؤخرا.


وأشار وزير البترول إلى أهمية تطبيق انتقال منظم ومتدرج وعادل في قطاع الطاقة، بحيث لا تفقد الدول المنتجة للنفط والغاز الموارد اللازمة للاستثمار في الطاقة المتجددة وتحقيق إزالة الكربون.


وحول العلاقات الروسية - المصرية، أشاد وزير البترول بالعلاقات بين البلدين واصفا إياها بالتاريخية والمتنوعة، لافتا إلى وجود شركات روسية تنشط في مجال الطاقة تعمل في مصر وتشارك في مشاريع مختلفة منها حقل "ظهر"، حيث تشارك "روس نفط" في تطوير الحقل.


وأضاف أن شركات روسية مثل "لوك أويل" تشارك في مشاريع نفط وغاز في الصحراء الغربية المصرية، وكذلك فازت شركة "زاروبيج نفط" في استكشاف موارد الطاقة في عدة "بلوكات".

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