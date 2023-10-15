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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيان ناري من مازيمبي الكونغولي بشأن التعنت ضده قبل مواجهة الترجي التونسي

صدى البلد

أصدر نادي مازيمبي الكونغولي، بيان ناري ضد حكومة الكونغو الديمقراطية بشأن عدم استخراج تأشيرات لمسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالدخول إلى البلاد قبل مباراة الترجي التونسي في الدوري الإفريقي.

وجاء بيان مازيمبي كالتالي:

قبل أن تبدأ النسخة الأولى من بطولة الدوري الإفريقي التي يشارك فيها أفضل 8 أندية مرموقة في القارة وبما في ذلك مازيمبي الذي سيلعب ضد الترجي التونسي تمنع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إقامة المباراة

ضيوف الاتحاد الإفريقي محظورين من دخول الكونغو وكذلك معدات تقنية الفيديو محجوزة من قبل سلطات الجمارك ولم يتم إصدار تأشيرات دخول البلاد لمسؤولي كاف، وهذه مواقف لا يمكن تفسيرها من قبل الحكومة التي تحرم الفريق الكونغولي الوحيد الذي تم اختياره للمشاركة في البطولة من اللعب وتعرضه لخطر الاستبعاد المخزي

من خلال الخلط بين الرياضة والسياسة فإن حكومة الكونغو تسير على المسار الخاطئ ويجب العلم أن ذلك ليس عقابا لـ مويس كاتومبي رئيس النادي فقط، بل للشباب الكونغولي الذي يجب أن يسطع نجمه في كرة القدم العالمية، وكل هذا التعنت لأسباب غير رياضية

لعدة سنوات كان نادي مازيمبي ضحية للتمييز الحقيقي من قبل الحكومة والدليل على ذلك أن فريق رافينز هو النادي الكونغولي الوحيد الذي لم يستفد من الدعم الحكومي، وهذه المعاملة غير العادلة تؤدي في نهاية المطاف إلى الاعتقاد بأن أموال الخزينة العامة ستأتي في قرية وزير المالية الذي يتصرف فيها كما يشاء

مازيمبي الكونغو الديمقراطية الدوري الافريقي الترجي التونسي الاتحاد الافريقي

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