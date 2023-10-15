عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رغم حكم استبعاده| عمر هريدي: يجوز لـ حسام المندوه خوض انتخابات الزمالك في حالة واحدة

عمر هريدي
عمر هريدي

فجر عمر هريدي المرشح لرئاسة نادي الزمالك، مفاجأة، بشأن الحكم الصادر باستبعاد حسام المندوه، المرشح لمنصب أمين الصندوق، من انتخابات النادي.

وقال عمر هريدي في تصريحات لبرنامج “في المساء مع قصواء”، على قناة “سي بي سي”، إن الحكم الصادر ضد حسام المندوه ليس نهائيا، ويجوز الطعن عليه، وخوضه الانتخابات بشكل طبيعي؛ حال قبول الطعن المقدم منه.

وأضاف أن انتخابات الزمالك فرصة لأعضاء الجمعية العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد، يحقق آمال وطموحات جماهير النادي العريقة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، قرارها باستبعاد حسام المندوه من انتخابات نادي الزمالك، المقرر إقامتها 20 أكتوبر الجاري؛ بسبب الطعون المقدمة ضده خلال الفترة الماضية، والتي طالته بشكل كامل من جانب المرشحين على أمانة صندوق النادي خلال الفترة الأخيرة بشكل رسمي.

فيما تم رفض جميع الطعون المقدمة ضد حسين لبيب المرشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بالإضافة إلى الطعون المقدمة ضد كل من، هاني العتال وأحمد سليمان على عضوية مجلس إدارة النادي خلال الفترة الأخيرة.

وكان حسام المندوه قد ترشح لمنصب أمين الصندوق في انتخابات نادي الزمالك، المقررة يوم الجمعة المقبل، ولكن بعد استبعاده؛ يتبقى على ذلك المنصب في السباق الانتخابي كلا من: "عبد المجيد سليم، كريم عادل عبيد، خالد لطيف، محمد قدري، محمد الماوي".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حقيقة إحيائها حفل زفاف إسرائيلي

احكام عاجلة بشأن انتخابات نادى الزمالك

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تصدر قرارا مهما لخفض أسعار السكر

العثور على جثة مخرج ايراني شهير وزوجته في منزلهما بـ طهران

إجراء عاجل من إسرائيل بعد ارتفاع أعداد أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية

الأمن القومي خط أحمر.. 6 قرارات عاجلة من مصر بشأن غزة

رفض الإفصاح عن القيمة.. الهلال الأحمر يعلن تبرع محمد صلاح لدعم فلسطين

ترشيحاتنا

محدش يزايد على فخر العرب.. تعليق ناري من أحمد موسى على موقف صلاح بشأن الأزمة الفلسطينية

ادخلوا قراكم ومدنكم.. أبو العينين يوجه كلمة قوية للشعب الفلسطيني المناضل| فيديو

الخارجية: مصر تضع بنيتها التحتية على أهبة الاستعداد لاستقبال المساعدات لقطاع غزة 

سيد علي لمتحدث الخارجية الأمريكية: أنتم بتشوفوا بعين واحدة..فيديو

مصر تناقش التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع ‎غزة مع سلطنة عمان

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحذية على شكل حوافر تتصدر تصنيفا عالميا.. تفاصيل

الصور الأولى من تجهيزات حفل زفاف المخرج مجدي الهواري ودنيا عبدالمعبود |خاص

فؤاد الظاهري ..الموسيقي الارماني الذي سمي شارع الظاهر باسمه ما قصته؟

طبيب فلسطيني يحاول تهدئة المصابين في غزة فيتفاجأ بابنته

فيديو

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

بعد روسيا.. الصين تتحرك وتحذر من الوضع في قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ