17 دولة تشارك في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال الباراليمبي

أعلنت اللجنة الباراليمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى ، عن مشاركة 17 دولة ببطولة كأس العالم لرفع الأثقال الباراليمبي والتي تستضيفها مصر على صالة الدكتور حسن مصطفى خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر المقبل.



ويشارك في البطولة 89 لاعبا ولاعبة من الـ 17 دولة وهم :"مصر ، أرمينيا ، استونيا ، الجزائر ، جورجيا ، غانا ، إنجلترا ، غينيا ، المجر ، إيطاليا، ملاوي ، مولدوفا ، نيبال ، تنزانيا ، توجو ، زامبيا ، ناميبيا".



ويقام التصنيف الدولي للاعبين قبل البطولة بيومين.

وتعد البطولة أحد البطولات التي تساهم في التصنيف العالمي المؤهل لدورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

وتقام البطولة على هامش استضافة مصر لمؤتمر الفيستا العلمي.