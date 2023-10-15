محمد الغباري: مجلس الأمن القومي أعلى سلطة في الدولة ويحدد القرارات المصيرية

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن مجلس الأمن القومي هو أعلى سلطة في الدولة ويحدد القرارات المصيرية للدولة ومنها إعلان الحرب.

وأضاف “الغباري”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "الرئيس السيسي قرر إنشاء مجلس الأمن القومي لأنه المسئول عن التخطيط الاستراتيجي للدولة المصرية".

وتابع مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق “مجلس الأمن القومي يحدد التوجه المصري في الفترة المقبلة بشأن الأوضاع في قطاع غزة”، لافتا إلى أن المجلس عقد أول اجتماع له اليوم برئاسة الرئيس السيسي لمناقشة الأوضاع والتطورات الحالية في الأراضي الفلسطينية".