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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد الغباري: مجلس الأمن القومي أعلى سلطة في الدولة ويحدد القرارات المصيرية

محمد الغباري
محمد الغباري

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن مجلس الأمن القومي هو أعلى سلطة في الدولة ويحدد القرارات المصيرية للدولة ومنها إعلان الحرب.

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سمير فرج: مجلس الأمن القومي هو أكبر سلطة في الدولة لاتخاذ القرارات المصيرية.. فيديو

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مدير تحرير الأخبار: انعقاد مجلس الأمن القومي المصري بشأن غزة رسالة للجميع

وأضاف “الغباري”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "الرئيس السيسي قرر إنشاء مجلس الأمن القومي لأنه المسئول عن التخطيط الاستراتيجي للدولة المصرية".

وتابع مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق “مجلس الأمن القومي يحدد التوجه المصري في الفترة المقبلة بشأن الأوضاع في قطاع غزة”، لافتا إلى أن المجلس عقد أول اجتماع له اليوم برئاسة الرئيس السيسي لمناقشة الأوضاع والتطورات الحالية في الأراضي الفلسطينية".

 

محمد الغباري مجلس الأمن مجلس الأمن القومي اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق الامن القومى المصرى الإعلامي أحمد موسى أحمد موسى

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