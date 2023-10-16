شعبة المستوردين: انخفاض السلع الغذائية سيحدث تدريجيا خلال الأيام القادمة

قال أحمد عتابي، عضو مجلس إدارة شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن أسعار الأرز والسكر والزيت والمكرونة والألبان والأجبان انخفضت، ولكن الانخفاض سيحدث تدريجيا، وذلك لوجود سلع بالأسعار القديمة.

وأضاف أحمد عتابي، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" أن سعر الأرز بدأ في الانخفاض وكذلك الأمر بالنسبة للسكر، الذي وصل سعره إلى 27 جنيه بدلا من 38 جنيه للكيلو، مشددا على أن الدولة توفر الدعم الكامل للمواطنين، من خلال تخفيض الأسعار.

واسترسل: سعر لتر الزيت يتراوح الآن ما بين 35 إلى 38 جنيها، منوها بأن السلع والعبوات سيكون مدرج عليها السعر المناسب وذلك سيمنع التلاعب في الأسعار وتخزين السلع الغذائية.