مصرع شخص واعتقال العشرات.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم 4 مدن في أريحا

أفادت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحم نابلس وبيت لحم والخليل ومخيم عقبة جبر في أريحا ويعتقل العشرات.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استشهد شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

وأفادت مصاد محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم عقبة جبر، واندلعت مواجهات في المخيم أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما أدى لاستشهاد الأسير المحرر معين دامو.

وأضافت المصادر الفلسطينية، أن الشهيد دامو، كان قد أصيب بعدة أعيرة نارية ورصاصة في الرأس من مسافة الصفر، وهو قرب مسجد بالمخيم.

كما أشارت المصادر الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6 مواطنين من المخيم.