عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع شخص واعتقال العشرات.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم 4 مدن في أريحا

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

أفادت مصادر صحفية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحم نابلس وبيت لحم والخليل ومخيم عقبة جبر في أريحا ويعتقل العشرات.

 

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استشهد شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا.

 

وأفادت مصاد محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم عقبة جبر، واندلعت مواجهات في المخيم أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، ما أدى لاستشهاد الأسير المحرر معين دامو.

 

وأضافت المصادر الفلسطينية، أن الشهيد دامو، كان قد أصيب بعدة أعيرة نارية ورصاصة في الرأس من مسافة الصفر، وهو قرب مسجد بالمخيم.

 

كما أشارت المصادر الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 6 مواطنين من المخيم.

جيش الاحتلال: حماس لا يزال لديها 155 أسيرا إسرائيليا

جيش الاحتلال يزعم استشهاد قيادي كبير في حركة حماس

الاحتلال الاسرائيلي نابلس بيت لحم الخليل مخيم عقبة جبر أريحا قوات الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب| الجرام يتراجع عن 2000 جنيه بعد قفزة سريعة وعيار21 الآن مفاجأة

أزمة السكر تودع المصريين|قرار حكومي عاجل ينسف ارتفاع الأسعار بعد 40 جنيهًا

محمد صلاح على عتبة الرحيل.. ليفربول يحدد بديله| تفاصيل

10 آلاف جنيه| هبوط حاد بأسعار الحديد ومفاجأة في ثمن الطن الآن

يتخطى المليون دولار.. مفاجأة عن حجم تبرع محمد صلاح لأهالي غزة

مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حقيقة إحيائها حفل زفاف إسرائيلي

بيان عاجل من السفارة الأمريكية في القدس بشأن فتح معبر رفح اليوم

لم يتخيلوه أبدًا.. خبراء الآثار يتوصلون لـ اكتشاف صادم في مقبرة فرعونية

موضوعات متعلقة

في ذكرى أكتوبر| قصور الثقافة تصدر كتاب ثمن الحرية.. مصر في مواجهة الاحتلال لـ محمد السيد عيد

جيش الاحتلال: حماس لا يزال لديها 155 أسيرا إسرائيليا

جيش الاحتلال يزعم استشهاد قيادي كبير في حركة حماس

سفير الاحتلال بواشنطن: نعمل مع الأمم المتحدة لإنشاء منطقة إنسانية في غزة

داخل لبنان.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما على حزب الله

في رسائلها الخاصة.. العواصم الغربية تحث الإحتلال الإسرائيلي على عدم غزو غزة

الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي مسح 210 عائلات من السجل المدني

جيش الاحتلال: إجلاء أكثر من 600 ألف بقطاع غزة ولدينا أهداف جديدة

ترشيحاتنا

بعد دعمه لغزة.. رئيس كولومبيا يهدد بقطع العلاقات مع إسرائيل

خطة الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية.. تفاصيل

تعويض محمود الخطيب.. مرتضى منصور أمام المحكمة من جديد اليوم

أسعار العملات العربية في البنوك اليوم الإثنين 16-10-2023

هواتف سامسونج الأكثر مبيعا في العالم.. أسعار ومواصفات

مجلس النواب يستأنف عقد جلسته العامة.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الجبن القريش

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا؟

ماذا يحدث لطفلك عند تناول كبدة الدجاج؟

منها التوت والفشار.. اطعمة لا تسبب زيادة الوزن

فيديو

حلقت شعرها زيرو ولبست صليب.. ظهور غريب لابنة أحمد الفيشاوي وجدتها تكشف السر

قرار مش سهل.. من هي زوجة مجدي الهواري وماذا قالت غادة عادل |فيديوجراف

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ