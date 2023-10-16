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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بأقل التكاليف .. طريقة عمل البيتزا السائلة في خمس دقائق

صدى البلد

إذا كنتي من محبي الاكلات السهلة  نقدم لكي اليوم طريقة عمل البيتزا 

مقادير عجينة البيتزا :
ثلاثة أكواب من الدقيق. 
نصف علبة صغيرة من اللبن الزبادي. 
كوب حليب دافئ (شبة ساخن).
ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون او اي زيت نباتي. 
ثلاث ملاعق كبيرة سكر.
ملعقة كبيرة خميرة.
نصف ملعقة صغير باكنج باودر 
رشّة ملح. 
يمكن اضافة اعشاب معينة للعجينة لاضافة نكهة.

طريقة التحضير :
نضع في الخلاط الكهربائي كوب الحليب السائل مع اللبن ونخلطهم. نضيف كوباً من الدقيق مع الخميرة والسكر ونخلط المزيج لمدّة دقيقتين. نسكب الخليط في وعاء ونضيف الملح، والباقي من أكواب الدقيق "كوبين"، والباكنج باودر، ونعجن العجينة جيداً لمدّة لا تقلّ عن عشر دقائق. نغطّي العجينة ونتركها في مكان دافئ حتى تتخمّر.

 في هذا الوقت نحضر صلصة البيتزا :
المكوّنات :
بصلة صغير مقطّعة. 
ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.
ثلاث حبات من الطماطم. 
فلفل حلو أو حار أحمر اللون.
نصف ملعقة صغيرة من السكر.
رشة ملح
فلفل أسود.
ملعقتان كبيرتان من الكاتشاب.

طريقة التحضير :
نقطّع البصلة ونقلّبها في الزيت ونضيف الطماطم مع الفلفل الحلو أو الحار حسب الرغبة و نغطّي المزيج قليلاً حتى تنضج المكوّنات. نضيف الملح، والفلفل الأسود، ورشة سكر والقليل من الكاتشاب أو ربّ الطماطم أو يُمكنك خلط الاثنين معاً. نترك المزيج حتى يجفّ ولانستخدمه سائلاً لأنه يصعّب نضوج البيتزا في هذه الحالة. نترك الصلصة حتى تبرد ولا نضعها وهي ساخنة على العجينة. نفرد العجينة وبعد أن تبرد الصلصة ونوزعها على العجينة ونضيف المكوّنات الأخرى التي نرغب بها ومن ثم ندخلها للفرن المُسخّن مسبقاً الف عافية ...

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