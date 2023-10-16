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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات بمدينة سوهاج الجديدة

صدى البلد

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال جهاز مدينة سوهاج الجديدة، مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بالقطاعات المختلفة بمدينة سوهاج الجديدة وهي إحدى مدن الجيل الثالث لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مساحة إجمالية 30351.4  فدان.


وأشار وزير الإسكان، إلى أن المشروعات بمدينة سوهاج الجديدة شملت تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية ( سكن كل المصريين ) وطرح أراضٍ سكنية صغيرة متنوعة للمواطنين لتمكين المواطنين من بناء مسكنهم الخاص وفق اشتراطات محددة، بجانب تخصيص أكثر من 42 قطعة أرض خدمية استثمارية بمساحات مختلفة بأنشطة ( تجارى إدارى/ تجارى إدارى سكنى / تعليمى / طبى /حضانة / نادٍ رياضى /  كومباوند) لزيادة معدلات التنمية وخلق فرص عمل متنوعة لأهالى المحافظة، وكذا تطوير الطرق ورفع كفاءة ومد شبكات الكهرباء والمرافق وزراعة وتجميل وتنسيق العديد من المناطق، بجانب تنفيذ مشروعات الخدمات.

وأوضح المهندس محمد عبد الله يوسف، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه تم وجارٍ تنفيذ 42 عمارة سكنية بإجمالى 1008 وحدات سكنية بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين  بمساحة 90م2 نموذج ( 3 غرف +  صالة )، وجارٍ تنفيذ 180 وحدة سكنية بالمبادرة بمساحة 75 م2 (نموذج 2 غرفة + صالة)  لتلبية طلبات المتقدمين، مضيفاً أنه تم حتى الآن طرح 13107 قطع أراضٍ سكنية صغيرة متنوعة بين إسكان (  أكثر تميزا – مميز – متوسط ).

ونوه رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة إلى أنه تم بقطاع الخدمات خلال العام الحالي الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسى (مدرسة أبوبكر الصديق) وتم تشغيلها للعام الدراسى الحالي، وجارٍ تنفيذ مدرسة 42 فصلا تعليم أساسى بقيمة إجماليـة 32 مليون جنيه،  كما تم تخصيص مدرستين خاصتين للمستثمرين وجارٍ التنفيذ للبدء فى تشغيلها، وجارٍ تنفيذ مدرسة أخرى لصالح هيئة الأبنية التعليمية، كما تم بيع أكثر من 20 محلاً تجارياً بنظام المزايدة العلنية ببعض مناطق المدينة، كما تم طرح 4 محال تجارية وصيدلية، و 3 وحدات إدارية، وجارٍ تخصيص وحدة إدارية وثلاجة خضراوات ومخزن وهايبر وفرع تجزئة لإدارة التموين، وجارٍ تخصيص 9 وحدات إدارية بالسوق التجارية بمنطقة 41 عمارة لصالح مصلحة الشهر العقارى، للتيسير على المواطنين.


وأضاف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، أن الخدمات بالمدينة اشتملت على تنفيذ وتشغيل المستشفى الجامعي سعة 200 سرير بمساحة 8.6 فدان تضم مبنى المستشفى المكون من  أرضى + 4 أدوار متكررة، ومبانى أخرى ضمن مكونات المشروع تشمل غرف كهرباء وأمن وصيانة وغير ذلك، بتكلفة إجمالية 560 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات لمستشفى الأطفال  سعة 263 سريرا بتكلفة إجمالية 712 مليون جنيه، وتتكون من بدروم + أرضى + 6 أدوار على مساحة 6.6 فدان بمركز خدمات المدينة، كما تم الانتهاء من إجراء القرعة العلنية لـ600 قطعة أرض مقابر ( مسلمين / مسيحين).


وأعلن المهندس محمد عبد الله، أنه تم تشغيل العديد من المحال التجارية بسوق الجملة وجارٍ تخصيص 88 محلاً بالسوق لصالح محافظة سوهاج لخدمة المحافظة لنقل سوق الجملة الحالي بنجع الدير إلى مدينة سوهاج الجديدة، وتشغيل مقر للشهر العقاري والبريد ومبنى الإسعاف، وتشغيل 4 أتوبيسات نقل جماعي من مدينة سوهاج الأم إلى مدينة سوهاج الجديدة  ( والعكس )، وتشغيل مركبات " طفطف " داخل المدينة.
وأضاف، أنه تم تشغيل مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 12 ألف م3/ يوم بتكلفة إجمالية 194 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ شبكة ( مياه – صرف  - رى ) لمنطقه 735 فدانا قطع أراضٍ متميزة بتكلفة حوالى 182 مليون جنيه، وكذا البدء في تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المرفق، كما تم تنفيذ مسطحات خضراء بمساحة 40 فدانا وأعمال تطوير للميادين الرئيسية بالمدينة.


وقال رئيس جهاز سوهاج الجديدة: تم اتخاذ بعض الإجراءات للتعامل مع كميات المياه الزائدة الناتجة عن الأمطار خلال فصل الشتاء شملت: تطهير جميع بالوعات صرف المطر، كما تم تطهير مخرات السيول بالمدينة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة الكوارث والأزمات وتعمل بصفة مستمرة على مدار  الـ24 ساعة يوميا، هذا إلى جانب التنسيق مع شركة التشغيل والصيانة بالمدينة لتوفير جميع الوسائل والمعدات من عربات الكسح وعربة النافورى لمواجهة أى طوارئ.

 

المبادرة الرئاسية المجتمعات العمرانية الجديدة أراض سكنية الدكتور عاصم الجزار تطوير الطرق جهاز مدينة سوهاج الجديدة

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