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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحف الكويت اليوم.. الرئيس السيسي يؤكد رد الفعل الإسرائيلي تجاوز حق الدفاع عن النفس.. شهيد كل 5 دقائق في غزة

صحف الكويت
صحف الكويت

بايدن: شعرت بالصدمة والاشمئزاز لسماع خبر القتل الوحشي لطفل في الـ6 من عمره
وزير الخارجية الأمريكي: فكرة طرد الفلسطينيين من غزة "محكومة بالفشل"
الجيش الإسرائيلي: تفعيل خطة لإجلاء سكان 28 قرية على الحدود مع لبنان
قوافل إغاثية مصرية تنتظر إذن السماح لدخول قطاع غزة عبر معبر رفح
معركة تصويت جديدة في النواب الأمريكي غداً لإنهاء شلل الرئاسة
في غزة.. «شهيد كل 5 دقائق»
مدير المستشفى الكويتي في غزة: نرفض الإنذار الصهيوني بإخلاء المستشفى

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الاثنين، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ونقلت صحيفة "الأنباء"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن مصر تبذل جهودا لاحتواء الموقف في غزة وعدم دخول أطراف أخرى للصراع.

وشدد خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن امس، على ضرورة إيقاف تطورات الأزمة الحالية التي من الممكن أن تكون لها تداعيات على منطقة الشرق الأوسط.

كما أكد الرئيس السيسي أن رد الفعل الإسرائيلي تجاوز حد الدفاع عن النفس ويصل إلى حد العقاب الجماعي.

فيما ذكرت صحيفة "الوطن" أن مئات الشاحنات المصرية المحملة بالمواد الإغاثية تنتظر بالقرب من معبر رفح البري السماح لها بالدخول إلى قطاع غزة لإغاثة الفلسطينيين الذين يواجهون قصف الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الجاري.

ومن صحيفة "الأنباء"، أكدت وزارة الصحة في غزة أن "شهيدا واحدا يسقط كل 5 دقائق في غزة نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع"، وذلك بعد انقطاع الكهرباء والماء وخروج معظم مستشفيات القطاع المحاصر أو تكاد، عن الخدمة.

وأكد المتحدث باسم الوزارة أن «خطوات الاحتلال التصعيدية في غزة هي حكم بالإعدام على سكانها»، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية في القطاع «هشة للغاية وتفتقر للمقومات الدوائية».

ومن صحيفة "القبس"، رفض الطاقم الطبي في المستشفى الكويتي بقطاع غزة أوامر الكيان الصهيوني بإخلاء المستشفى.

وقال مدير المستشفى الكويتي صهيب الهمص: «المستشفى هو الوحيد الموجود في رفح ويعمل بإمكانات بسيطة.. وكل الموجودين في المستشفى هم مدنيون عزل»

عالميًا، نقلت صحيفة "القبس"، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال إنه شعر بـ«الصدمة والاشمئزاز» بعد حادثة مقتل طفل من أصول فلسطينية ومحاولة قتل والدته بشيكاغو في ولاية إلينوي، على خلفية التصعيد الحاصل في غزة.

وأعلنت الشرطة الأمريكية، الأحد، عن «جريمة كراهية» قتل على إثرها طفل يبلغ من العمر ست سنوات، وأصيبت امرأة تبلغ من العمر 32 عاما بجروح خطيرة.

كما نقلت الصحيفة رفض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشكل قاطع فكرة طرد الفلسطينيين من قطاع غزة، قائلا إنه يجب أن يكونوا قادرين على البقاء في موطنهم.

ومن صحيفة "الراي"، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي «تفعيل خطة لإجلاء سكان 28 قرية على الحدود مع لبنان".

أما صحيفة "الوطن"، فقالت إن مجلس النواب الأمريكي من المقرر أن يبدأ غداً الثلاثاء، محاولة أخرى لاختيار رئيس جديد بعد عزل كيفين مكارثي المفاجئ من منصبه، بحسب مذكرة وزعت على النواب أمس الأحد.

ومجلس النواب الأمريكي مُصاب بالشلل منذ نحو أسبوعين بسبب الخلافات بين الجمهوريين، لانتخاب رئيس جديد له.

بايدن الصحف الكويتية إسرائيل الجيش الإسرائيلي الرئيس عبدالفتاح السيسي

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