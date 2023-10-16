أزهري : المسجد الأقصى مرتبط وجدانيا بحياة الرسول والأنبياء

قال معاذ شلبي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، إن القدس مدينة لها مكانة عظيمة فى الإسلام، مشيرا إلى أن مسجد الأقصى يرتبط بكل مسلم على وجه الأرض.

وأضاف شلبي، خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن القضية الفلسطينية أو علاقة الناس بهذا المكان ليست خاصة فقط بأهل فلسطين، ولكن بكل مسلم، موضحا أن هذا المكان مرتبط وجدانيا بحياة النبي صلي الله عليه وسلم والأنبياء.

وتابع معاذ شلبي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، أن سيدنا عمر دخل مدينة القدس صلحا بدون حرب وأعطي أهل هذه البلدة الأمان، وظهرت أخلاق الإسلام فى هذا المكان العظيم وسمح لجميع الديانات السماوية بممارسة شعائرهم تحت حكم الإسلام.