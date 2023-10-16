لعب العيال ينتهى بمصرعشخص واصابة آخر في المنيا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بنى مزار بمديرية أمن المنيا بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفـى ومصاب .

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين ("طرف أول" عامل ، مصاب بعيار نارى وعقب نقله للمستشفى توفـى أثناء إسعافه – "طرف ثان" مزارع ونجل شقيقه "مصاب بكدمات" ، مقيمين بدائرة المركز ، وذلك لخلافات الجيرة ولهو الأطفال حيث تبادلوا خلالها التعدى بالضرب وقام على إثرها "المزارع" بإطلاق عيارين ناريين من سلاح كان بحوزته تجاه "العامل" فأحدث إصابته التى أودت بحياته .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنيا من ضبطهما وبحوزتهما السلاح المستخدم (طبنجة وعدد من الطلقات النارية) وإعترفا بإرتكابهما الواقعة لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.