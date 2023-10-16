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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تقديم 127 ألف خدمة بمركز طب أسرة الرويسات لمواطني جنوب سيناء

صدى البلد

قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، بجولة تفقدية إلى مركز طب أسرة الرويسات، التابع للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، رابع محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وذلك خلال الزيارة الميدانية للدكتور أحمد السبكي، إلى محافظة جنوب سيناء، والتي استهلها بتفقد مستشفى شرم الشيخ الدولي، للاطمئنان على جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، والوافدين الأجانب من الخارج بغرض العلاج.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، خلال الجولة، العيادات المختلفة والتخصصية بمركز طب أسرة الرويسات، من عيادات طب الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأسنان، وأمراض النساء، بالإضافة إلى تفقد عيادات الإسعافات الأولية، والمعمل، والأشعة، والصيدلية بالمركز، كما راجع التسجيل الإلكتروني للملفات الطبية للمنتفعين، واطمئن على توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية بالمنشآت.

وأشار السبكي، إلى تقديم أكثر من 127 ألف خدمة طبية بمركز طب أسرة الرويسات لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء حتى الآن، فضلًا عن إجراء 18,5 ألف فحص طبي شامل للمنتفعين.

وحرص الدكتور أحمد السبكي، خلال الجولة، على استطلاع آراء المترددين على المركز وذويهم حول الخدمات والرعاية الصحية المقدمة بمركز طب أسرة الرويسات، للاطمئنان على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية لهم، وتلبية احتياجاتهم من الخدمات، كما حرص السبكي على الاستماع لآراء ومقترحات الأطقم الطبية بالمركز حول استمرارية الارتقاء بالخدمات.

وأشار السبكي، إلى أن مركز طب أسرة الرويسات يقدم العديد من الخدمات الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء، ولافتًا إلى أنه ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء على 31 منشآة صحية، منها 8 مستشفيات، و23 مركز ووحدة طب أسرة تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية.

وأضح  السبكي، أن خدمات الرعاية الصحية الأولية تمثل 80% من احتياجات الرعاية الصحية للمواطنين، وتابع: أن التأمين الصحي الشامل أحدث طفرة نوعية في الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لأهالي جنوب سيناء، ومؤكدًا أنه تقدم مهم ونوعي في الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين.

الصحية التامين الصحي الشامل طب أسرة الرويسات جنوب سيناء المرحلة الاولي مستشفى شرم الشيخ الدولي

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