بريطانيا تستخدم الكلاب كسلاح سري في معركتها ضد بق الفراش.. كيف؟

يمكن لحشرات بق الفراش أن يختبئ لمدة تصل إلى عام دون أن يتغذى على الدم، وغالبًا ما تختبئ في طبقات المراتب وألواح الخشب- لكن الكلاب العبقرية تشمها في أقل من 10 ثوانٍ.

تستخدم بريطانيا الآن كلاب الصيد البوليسية كسلاح سري جديد في معركتها ضد بق الفراش. ويؤكد أصحابها أن هذه الكلاب الذكية بإمكانها معرفة أماكن الإصابة ببق الفراش في ثوان معدودة. لذلك، يستخدمهم الكثيرين في إنقاذ جميع أنحاء المملكة المتحدة بينما تكافح العائلات للقضاء على الآفات الماصة للدماء.

العثور عليهم في 10 ثوان فقط

وقال بريان ليث، من شركة BDLلخدمات الكلاب في جنوب لاناركشاير باسكتلندا: "قد يستغرق الأمر 20 دقيقة من شخص يعمل في مكافحة الحشرات للعثور على بق الفراش، إذا كان بإمكانه العثور عليه". مضيفًا: "إن البحث في طابق كامل من الفندق يستغرق وقتًا طويلاً للغاية بالنسبة للبشر. بينما يمكن لكلبي أحيانًا العثور عليهم في أقل من عشر ثوانٍ".

وبحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، يعمل مدرب الكلاب، البالغ من العمر 60 عامًا، مع كلب يبلغ من العمر أربع سنوات - وهو مزيج من كلب الكوكر وكلب الذليل - يُدعى (بنجي). ويقومون بزيارة ما يصل إلى خمس عقارات يوميًا في اسكتلندا وشمال إنجلترا، ويتقاضون ما بين 150 إلى 350 جنيهًا إسترلينيًا للمنزل المتوسط المكون من ثلاث غرف نوم.

السمعة السيئة بسبب بق الفراش

كما كانت لوسي كوري، من أوتلي، غرب يوركشاير، تطارد حشرات بق الفراش لمدة عامين مع كلبها الإنجليزي فلويد. وقالت: “فلويد يحب ذلك. فلديه تعبير وجه مميز عندما يجد البق. إنها لعبة بالنسبة له". مضيفة أنه بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الإصابة ببق الفراش، يمكن أن يكون الأمر مؤلمًا حقًا. فهناك عار محيط بهم لأنهم يحظون بسمعة فظيعة لكونهم يعيشون في منازل قذرة، لكن "بق الفراش لا يميز بين الأشخاص".

يمكن تدريب "الكلاب البوليسية" الخاصة ببق الفراش في العديد من المدارس، بما في ذلك المدارس التي تديرها مؤسسة Bed Bug Foundation (BBF) والرابطة الوطنية لمستخدمي الكلاب الأمنية. كما تستخدمها بعض الفنادق الآن كل ثلاثة أشهر لاكتشاف الإصابة مبكرًا. وفقًا لصحيفة ديلي ستار.

لقد أصبح الطلب عليها أكثر من أي وقت مضى في أعقاب الذعر الدولي بشأن ارتفاع أعداد بق الفراش. وتسببت الحشرات في حدوث فوضى في باريس، حيث تم الإبلاغ عن انتشارها في المدارس ودور السينما والفنادق والقطارات.