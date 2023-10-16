جبالى يشيد برؤساء اللجان النوعية بالمجلس لالتزامهم بحضور الجلسات أثناء مناقشة التشريعات

أشاد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بعدد من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس، لالتزامهم بحضور الجلسات أثناء مناقشة التشريعات وجدول أعمال الجلسة.

جاء ذلك أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، الصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 310 لسنة 2023 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الأفريقية ولجنة الشؤون الاقتصادية.

فيما انتقد رئيس البرلمان أحد الأعضاء، موجها اللوم له بسبب مغادرته الجلسة قبل الحصول على الكلمة، قائلا: لقد حُرمت نعمة كبيرة وهي الجلوس فى القاعة والحصول على الكلمة".