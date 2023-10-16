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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تتوقعها.. البق ينقل أمراض خطيرة تؤدي إلى الموت

صدى البلد

نشرت الدكتورة البيطرية شيرين زكي ، منشورات متعددة على صفحتها الشخصية عبر الفيسوك ، للتوعية بمخاطر وباء البق المنتشر في فرنسا.

وأجابت شيرين ، على العديد من الاسئلة وكان أبرزها  هل يتسبب البق في انتقال أمراض إلى الإنسان ؟.

 وقالت شيرين : يختلف البق عن القراد أنه لا يقوم بنقل أمراض خطيرة قد تتسبب في الوفاة مثل القراد ، وإن كان البق قد يتسبب للبعض في انواع شديدة من الحساسية الجلدية  ورد فعل تحسيي عنيف  ، ويجب زيارة الطبيب عند  الوصول لهذه الحالة ، هذا بالإضافة إلى انعدام النوم بسبب اللدغات المؤلمة والحالة النفسية السيئة التي يصل لها الإنسان نتيجة لذلك .

وقد تصيب بعض الأشخاص بعدة امراض خطيرة منها:

. بنوبات الربو 
. الانيميا وفقر الدم عند التعرض للدغات هذه الحشرة لفترات طويلة
. نقص مناعة  الجسم 
. القلق وعدم التركيز

الحساسية الجلدية حساسية الجلد شيرين زكي أمراض خطيرة الوفاة

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