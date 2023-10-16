لا تتوقعها.. البق ينقل أمراض خطيرة تؤدي إلى الموت

نشرت الدكتورة البيطرية شيرين زكي ، منشورات متعددة على صفحتها الشخصية عبر الفيسوك ، للتوعية بمخاطر وباء البق المنتشر في فرنسا.

وأجابت شيرين ، على العديد من الاسئلة وكان أبرزها هل يتسبب البق في انتقال أمراض إلى الإنسان ؟.

وقالت شيرين : يختلف البق عن القراد أنه لا يقوم بنقل أمراض خطيرة قد تتسبب في الوفاة مثل القراد ، وإن كان البق قد يتسبب للبعض في انواع شديدة من الحساسية الجلدية ورد فعل تحسيي عنيف ، ويجب زيارة الطبيب عند الوصول لهذه الحالة ، هذا بالإضافة إلى انعدام النوم بسبب اللدغات المؤلمة والحالة النفسية السيئة التي يصل لها الإنسان نتيجة لذلك .

وقد تصيب بعض الأشخاص بعدة امراض خطيرة منها:

. بنوبات الربو

. الانيميا وفقر الدم عند التعرض للدغات هذه الحشرة لفترات طويلة

. نقص مناعة الجسم

. القلق وعدم التركيز