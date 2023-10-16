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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الصناعات الغذائية راعي الدورة السابعة للمهرجان الدولي للتمور المصرية

صدى البلد

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، رعاية المهرجان الدولي للتمور المصرية في دورته السابعة والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في سيوة بمحافظة مطروح في الفترة من 20 إلي 22 اكتوبر 2023.

وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، تأتي رعاية الغرفة ومشاركتها في إنجاح المهرجان الدولي السابع للتمور المصرية استكملا للجهود المبذولة مع وزارة التجارة والصناعة لدعم قطاع التمور المصري، تماشياً مع رؤية الغرفة في دعم تطوير الصناعات الغذائية والتصديرية الواعدة التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة من خلال توفير الدعم الفني والتسويقي للنهوض بهذا القطاع الواعد وغيره من الصناعات ذات القدرة على تحقيق طفرة في نمو الصادرات وخلق العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

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وأكد الجزايرلي، أن المهرجان الدولي للتمور بمثابة منصة ترويجية متميزة لدعم قطاع زراعة النخيل وإنتاج وصناعة التمور المصرية والمساهمة في تحقيق رؤية الدولة نحو تعميق وتطوير ونمو الصناعة الوطنية، حيث يجمع المهرجان تحت سقف واحد كافة القائمين على صناعات التمور من مختلف سلسلة القيمة، كما يمكن الشركات المصرية من عقد لقاءات ثنائية مع الشركات الدولية المتخصصة في استيراد التمور ومنتجاتها والاطلاع على التكنولوجيات المتطورة وكل ما هو جديد في هذه الصناعة بما يعظم من القيمة الاقتصادية والتصديرية لمنتجات التمور المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، أن المهرجان الدولي السابع للتمور يشارك فيه أكثر من 100 عارض من الخبراء والمصدرين والمصنعين ومنتجي ومقدمي الخدمات وندوات يشارك فيها الخبراء الدوليين لعرض كل ما هو جديد في صناعة وزراعة وإنتاج التمور فضلا عن مسابقة التمور المصرية والتي تهدف إلي تحفيز الإبداع والابتكار في كافة فئات وعناصر سلسلة القيمة ، لافتاً إلى تميز سيوة في زراعة النخيل وإنتاج أفضل أنواع التمور التي لها سوق تصديري واعد وقيمة اقتصادية وغذائية كبيرة.
ويتم تنظيم المهرجان الدولي السابع للتمور المصرية في سيوة محافظة مطروح بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشركة كونسبت للمعارض والمؤتمرات، وبمشاركة ممثلي الشركات الدولية المتخصصة بزراعة النخيل وإنتاج التمور، وتصميم وتجهيز معدات وأدوات التعبئة والتدريج وتغليف التمور.
 

يذكر أن مصر أكبر منتج للتمور على مستوي العالم بإنتاجية تتعدي 1.7 مليون طن تمثل حوالي 18% من حجم الانتاج العالمي، و24% من حجم الانتاج العربي كما يمثل قطاع زراعة النخيل وانتاج التمور أحد القطاعات الواعدة لتحقيق التنمية الصناعية والمجتمعية المستدامة بمصر من خلال خلق فرص العمل وتحسين دخل المنتجين والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات.

اتحاد الصناعات المصرية أشرف الجزايرلي اتحاد الصناعات التجارة والصناعة التكنولوجيات المتطورة التمور المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي

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