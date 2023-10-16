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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سلامة الغذاء والفاو توقعان وثيقة مشروع تعزيز الرقابة على الأغذية

صدى البلد

وقع الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء والدكتور نصر الدين حاج الأمين -ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية- وثيقة "مشروع تعزيز الرقابة على الأغذية وقدرات الصحة النباتية والحوكمة"، حيث تهدف الوثيقة إلى تقديم الدعم الفني لتعزيز القدرات الخاصة بأنظمة الرقابة على الأغذية، باستخدام أدوات ومنهجيات معترف بها دوليًا، وبما يسهم في تعزيز وتطوير السياسات المتعلقة بسلامة الأغذية في دول القارة الإفريقية، وكذا حوكمة أنظمة الصحة والصحة النباتية على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية.

 

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ومن المستهدف أيضًا أن تسهم الوثيقة في تحفيز التنسيق بين صانعي القرار فيما يتعلق بسياسات وأعمال سلامة الأغذية والصحة النباتية، وكذا تمهيد الطريق أمام تطوير السياسات القطاعية  على المستويات الوطنية  والإقليمية والقارية.


وقد تم توقيع الوثيقة خلال فعاليات اليوم الثاني للمنتدى التأسيسي الأول لسلامة الغذاء والذي نظمته الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمشاركة مع الاتحاد الافريقى بالعاصمة الإدارية الجديدة على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من 11 – 13 أكتوبر الجاري.


جدير بالذكر أن تنظيم الهيئة القومية لسلامة الغذاء لهذا المنتدى يمثل أهمية كبرى لمصر في إبراز دورها الكبير في توحيد الجهود والتنسيق والتعاون المشترك في شأن السياسات والأنظمة والبرامج الرقابية والتشريعات الغذائية بين الدول الإفريقية والمنظمات الدولية ذات الصلة وصانعي القرار بالدول الأجنبية.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي الرقابة على الأغذية القارة الافريقية تقديم الدعم الفني هيئة سلامة الغذاء

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