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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شاهد.. الداخلية تشارك الأطفال اليوم العالمي للمكفوفين

الاحتفال باليوم العالمى
الاحتفال باليوم العالمى للمكفوفين

اضطلعت وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم زيارات لعدد (3) مدارس للأطفال ذوى الإعاقة البصرية على هامش الاحتفال باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء الموافق 15 أكتوبر من كل عام بنطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة) وإهدائهم (عصا بيضاء) ، كما تم إهداء إدارة كل مدرسة نسخة من "دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية بطريقة "برايل" .

 

 كما تم تنظيم إحتفالية لعدد (50 من طلبة مدارس الأطفال ذوى الإعاقة البصرية "رفقة مشرفيهم") وذلك بمقر نادى الشرطة بالمعادى ، حيث تم إستقبالهم والإحتفال بصحبتهم وتنظيم رحلة نيلية لهم وإهدائهم (هدايا عينية).

 وفى ذات السياق قامت وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى بتنظيم زيارات لعدد من مدارس الأطفال ذوى الإعاقة البصرية على هامش الإحتفال بتلك المناسبة وإقامة إحتفاليات لهم بمقار أندية الشرطة بكافة مديريات الأمن فى إطار تقديم الدعم والمساندة المعنوية لهم ومشاركتهم إحتفالهم بتلك المناسبة وتم إهدائهم هدايا عينية .

وفى ضوء تلك المناسبة إستقبل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية زيارات لعدد من وفود مُمثلى (المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة – جمعية المكفوفين المصرية- المركز النموذجى للمكفوفين) بمقر القطاع وإهدائهم (30) عصا بيضاء على هامش الإحتفال بالمناسبة ، وعدد (62) نسخة من "دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية بطريقة "برايل" ، وذلك فى إطار تدعيم جسور الثقة بين جهاز الشرطة والأشخاص ذوى الإعاقة البصرية ومشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة وتوفير سُبل الإتاحة المُمكنة لهم.

 

 كما شملت تلك الزيارات إستعراض الجهود والخدمات التى تحرص الوزارة على تقديمها لذوى الإعاقة البصرية عبر إدارتها وقطاعاتها المختلفة وسبل تسهيل وتيسير كافة الإجراءات لهم .. بالإضافة إلى تحديث وطباعة "دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية" يشمل كل دليل نسخة مقروءة وآخرى بطريقة "برايل".

 وبتلك المناسبة فقد تقرر الموافقة على إستخراج (الأوراق الثبوتية - وثائق السفر – تصاريح العمل) بالمجان للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية إعتباراً من يوم 15 أكتوبر الجارى ولمدة أسبوع على مستوى الجمهورية. ولاقت تلك المبادرات الإنسانية مردوداً إيجابياً لدى الأطفال والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأشخاص ذوى الإعاقة البصرية ، وتوفير الخدمات الشرطية لهم بالمجان خلال الفترة المشار إليها .. حيث أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنسانى والإجتماعى.

 وذلك إستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية ، وبمناسبة الإحتفال باليوم العالمى للمكفوفين والعصا البيضاء الموافق 15 أكتوبر من كل عام .

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