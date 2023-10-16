مجاهد نصار: مصر هي أكبر دولة داعمة للقضية الفلسطينية على مر العصور

أكد النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، أن مصر هي أكبر دولة داعمة للقضية الفلسطينية على مر العصور، بدءًا من عهد الرئيس جمال عبد الناصر وحتى الوقت الحالي.

و أعرب مجاهد نصار خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج “صالة التحرير” والمذاع عبر قناة “ًصدي البلد”، عن تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على تبنيه وتدخله لتحمل مسؤولية حل الأزمة الحالية من خلال التواصل مع قادة الدول والمجتمع الدولي.

وأشار مجاهد نصار إلى أن القضية الفلسطينية تحتل مكانة خاصة في قلوب المصريين وأنها تعتبر قضية مصر الأولى. وأكد أن رئيس مجلس النواب أكد ذلك بشدة في كلمة ألقاها خلال جلسة المجلس الوطني أمس، ووصفت تلك الكلمة بأنها تاريخية.

وأشار نصار إلى أن جميع أعضاء مجلس النواب والأحزاب أبدوا اعتزازهم بدور الرئيس السيسي في رفض دخول الرعايا الأجانب عبر معبر رفح نتيجة عدم دخول المساعدات لقطاع غزة.