مطار العريش الدولي يستقبل مساعدات من قطر لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة

أستقبل مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء، مساء اليوم، طائرة قادمة من دولة قطر محملة بكمية من المساعدات الغذائية والطبية، لصالح الأشقاء الفلسطينيين في غزة، وهي الطائرة الثالثة التي تصل إلى مطار العريش الدولي اليوم الإثنين.

وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن الطائرة تحمل على متنها 37 طنًا من المساعدات الغذائية والأدوية مقدمة من صندوق قطر للتنمية لصالح قطاع غزة.

وأضاف زايد، أن فريق من الهلال الأحمر المصري يقوم بافراغ شحنة الطائرة القطرية لنقلها الي مخازن في مدينة العريش عن طريق سيارات الهلال الأحمر، تمهيدا لادخالها الي قطاع غزة.



32طن مستلزمات:



وأشار زايد، إلي أن هذه الطائرة الثالثة التي تصل الي مطار العريش الدولي، اليوم "الاثنين"، حيث سبقها وصول طائرة من اليونيسيف محملة بـ 32 طن مستلزمات نظافة شخصية وتنكات مياه ومشمع ضد الأمطار، وطائرة ثانية من منظمة الغذاء العالمي محملة بـ 32 طن مواد غذائية