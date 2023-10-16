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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجاهد نصار: الرخصة الذهبية لها مفعول السحر في جذب الاستثمارات

مجاهد نصار
مجاهد نصار

أكد النائب مجاهد نصار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن وزير الصناعة يولي أيضا أهمية كبيرة بالمستثمر المحلي أو الأجنبي، مشددا على أن الرخصة الذهبية التي أتاحتها الحكومة لها مفعول السحر في تطوير القطاع، وفتح آفاق كبيرة لجذب الاستثمارات.

وأضاف "مجاهد نصار"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع  عبر قناة "صدي البلد"، “الحكومة تساند وتدعم القطاع بقوة لإحداث التنمية الشاملة لما يمثله من أهمية كبيرة في خطة ورؤية الدولة المصرية”.

ولفت عضو مجلس النواب إلي أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة في السنوات الماضية أوضحت مدى الأهمية القصوى التي توليها الحكومة للقطاع.

وأشار إلي أن الفترات الماضية شهدت أيضا اهتماما بدعم الصادرات المصرية والعمل على الارتقاء بها، مؤكدا أنه يتم العمل على الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.

الدولة المصرية الرخصة الذهبية الصادرات المصرية الصناعة بمجلس النواب الإعلامية عزة مصطفى

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