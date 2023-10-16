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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شعبة المواد الغذائية تشيد بمبادرة تخفيض الأسعار وتطالب بضم محال التجزئة لها

السلع
السلع

أشاد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية بمبادرة تخفيض الأسعار برعاية مجلس الوزراء ومشاركة القطاع الخاص والتي تضمنت تخفيضات تراوحت بين 15 و 25 % مقارنة بمثيلتها في القطاع الخاص.

وأشار المنوفي في تصريحات صحفية اليوم إلى أن السلع المخفضة يتم طرحها في السلاسل التجارية ومحال السوبر ماركت الهايبر السوبر ماركت وللهايبر ماركت الكبيرة في مختلف أنحاء الجمهورية.


وطلب المنوفي بمشاركة المحال الصغيرة والمتوسطة في هذه المبادرة بحيث تطرح الشركات المنتجة السلع المخفضة في محالّ التجزئة الصغيرة بنفس أسعار السلاسل التجارية الكبرى لتعم الفائدة أعلى المستهلك النهائي البسيط.


وعن أسعار السلع داخل المبادرة قال المنوفي، شهدت مجموعة من المنتجات تراجعا في الأسعار (التي تباع ضمن المبادرة) حيث يباع السكر بسعر 27 جنيها للكيلو، والزيت 700 مللي تراوح بين 30 و35 جنيها والعبوة اللتر بين 38 و45 جنيها.
 

أسعار العدس المجروش المعبأ عند 40 جنيها بدلا من 54 جنيها للكيلو والسائب ب 36.5 جنيها.

والأرز تراوح بين 18 و20 جنيها للكيلو.
عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام ب 14.90 جنيها وبسعر 27.90 جنيها للكيلو والجبنة مثلثات 8 قطع ب 8 جنيهات.

وعبوة الجنية 500 جرام ب 24 جنيها بدلا من 30 جنيها والعبوة 250 جراما بين 14 و16 جنيها حسب النوع.

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