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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

للكشف عن متعاطى المخدرات .. حملات أمنية مكبرة على سائقى حافلات المدارس

حملات مرورية
حملات مرورية

 واصلت اللجان التى تم تشكيلها بمختلف مديريات الأمن بمشاركة الجهات المعنية المرور على المدارس والقيام بفحص السائقين للتأكد من خلوهم من تعاطى المواد المخدرة ، كما تم مواصلة توجيه الحملات المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة .

 

إجراء تحليل المخدرات

أسفرت أعمال اللجان على المدارس والحملات على الطرق على مستوى محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية - الإسكندرية– الغربية – المنوفية – الدقهلية – الشرقية – القليوبية – بنى سويف – سوهاج – قنا – الأقصر) عن المرور على (6) مدراس لفحص سائقى مركباتها وإجراء تحليل المخدرات لعدد (75) سائق وتبين سلبية جميع الحالات .

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كما أسفرت حملات فحص السائقين وإجراء تحليل المخدرات لعدد (155) سائق مركبة متنوعة، تبين إيجابية (18) سائق منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبلهم.

 ضبط المخالفين

وتواصل وزارة الداخلية تكثيف جهودها بشأن ضبط المخالفين من قائدى المركبات وسائقى الحافلات المدرسية على الطرق حفاظاً على أرواح المواطنين وطلاب المدارس.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقى المركبات على الطرق وكذا سائقى حافلات المدارس ، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظاً على أرواح المواطنين وطلبة المدارس .

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