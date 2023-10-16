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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد برنامج "من قلبي مع منى عبدالغني" عبر منصات "CBC"

صدى البلد

تستعد الفنانة والإعلامية منى عبدالغني، مقدمة برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، لبدء برنامجها "من قلبي مع منى عبدالغني" عبر منصات قناة "CBC" العامة على السوشيال ميديا.

برنامج "من قلبي مع منى عبدالغني" سيبث كل خميس بشكل أسبوعي، على منصات الديجتال وهو برنامج اجتماعي سيعمل على الربط بين ما دار في سير الانبياء وكيفية الاستفادة من هذه السير الشريفة في حل المشاكل الاسرية و الاجتماعية والتعامل معها.

بجانب إعلاء قيم الأسرة والمجتمع والأخلاق الحميدة بجانب التطرق لسير الصالحين، بما يفيد في الحفاظ على الحياة الأسرية وتربية الأجيال القادمة على حسن الخلق الحميدة.

يأتي البرنامج في إطار الخطة الجديدة لشبكة سي بي سي بإطلاق مجموعة من برامج الديجتال عبر منصاتها وصفحاتها على مواقع التواصل الإليكترونية، والتي تحمل محتوى جديد ومختلف يخُاطب المشاهد.

من جانبها، أعربت الإعلامية الدكتورة مني عبدالغني عن سعادتها وحماستها لبدء هذه التجربة عبر منصات قناة " CBC" العامة، وإنها ستحاول في كل حلقة على تقديم ما يفيد المشاهدين، وأكدت أن هذا البرنامج سيكون خطوة جديدة للتواصل مع الجمهور بشكل جديد ومختلف عن ظهورها الإعلامي عبر برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا".

وجهت الإعلامية الدكتورة منى عبدالغني، الشكر للقائمين على إدارة شبكة CBC وعلى رأسهم الكاتب الصحفي بشير حسن رئيس قناة CBC العامة، لإطلاق المحتوى المختلف ممثلًا في برنامج " من قلبي" من أجل التجديد و التواصل المختلف ومع الجمهور.

البرنامج من إعداد فاطمة محمد، برديوسر أمل أبو النصر وفكرة أمل أبو النصر وهبة المهدي وإشراف عام الكاتب الصحفي بشير حسن رئيس قناة CBC.

منى عبدالغني

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