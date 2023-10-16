عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للنساء فقط .. طرق الوقاية من عدوى الخميرة الطبية

الخميرة الطبية
الخميرة الطبية

تعد الخميرة المهبلية من المشكلات الطبية الشائعة بين الفتيات والسيدات في مختلف أنحاء العالم.

وتسبب الخميرة المهبلية متاعب قوية للمرأة المصابة بها وتتطلب علاجا سريعا ولتجنب الدخول في هذه المشاكل لابد من معرفة طرق الوقاية من عدوى الخميرة.

أعراض لو ظهرت في الشرج لازم تعمل فحص السرطان بسرعة

هتبقى مش طابق نفسك.. العاصفة الشمسية تغير التفكير والنفسية والروحانيات

ووفقا لما جاء في موقع  هيلثى تساعد بعض  التغييرات في نمط الحياة  في تخفيف الأعراض ومنع تفاقم الأعراض، وتشمل:

الحفاظ على منطقة الأعضاء التناسلية نظيفة وجافة
تجنب الغسل واستخدام البخاخات أو العطور أو المساحيق الأنثوية المعطرة، والتي يمكن أن تؤثر على التوازن الميكروبي للمهبل وربما تعزز نمو الخميرة.

ارتداء ملابس داخلية أو سراويل أو سراويل قصيرة فضفاضة لمنع التهيج والتعرق، مما قد يؤدي إلى نمو المزيد من الخميرة.

تغيير ملابس السباحة أو ملابس التمارين الرياضية المبللة فورًا، وغسل الملابس المغطاة بالعرق أو الملابس المبللة بعد كل استخدام.

الحفاظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة إذا كنت تعاني من مرض السكري لأنها تزيد من احتمالات حدوث عدوى الخميرة.
 

الخميرة العاصفة الشمسية السرطان الاعضاء التناسلية طرق الوقاية عدوى الخميرة التمارين الرياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 بنوك مصرية تستقبل ملايين الدولارات.. هدية أوروبية للاقتصاد المصري

استدرجها لمنزله وتعدى عليها .. العثور على جثة طالبة الشرقية المتغيبة| تفاصيل

بيان عاجل من حماس بشأن الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة

90مليون جنيه من إمام عاشور.. ميدو يكشف موقف أحمد فتوح مع الزمالك

صدمت الجمهور.. زوجة مطرب شهير تتفاعل مع منشور فنانة إسرائيلية عن الحرب

عاجل.. إيقاف مباراة السويد وبلجيكا في تصفيات أمم أوروبا بسبب مصرع مشجعين

كولومبيا تطالب السفير الإسرائيلي بمغادرة أراضيها

رغم المخزون الكبير.. خبير يكشف سبب توقف توربينات سد النهضة

موضوعات متعلقة

نفسيته تعبت ..آخر تطورات الحالة الصحية لدكتور هاني الناظر

نوع خضار غير متوقع يحمي من السرطان وامراض العيون

موسمه دلوقتي.. طعام منتشر في الشتاء يحمي من القلب

أهم علامات ضعف الذاكرة المبكر.. اكتشفها لتحمي نفسك

طريقة عمل مساج للتخلص من آلام الرجل

أسباب الصداع النصفي وأسهل طرق علاجه

علاج ضعف التركيز بعادات بسيطة

رحلة مرض هاني الناظر على السوشيال ميديا.. و17 علامة تكشف السرطان بسرعة

ترشيحاتنا

قاد حروب العراق وأفغانستان..جنرال أمريكي يحذر إسرائيل

أول رد فيتوريا بعد تعادل منتخب مصر مع الجزائر

قائد حقيقي | تعليق ميدو على أداء محمد صلاح أمام الجزائر

تعليق قوي من تريزيجية على أداء منتخب مصر أمام الجزائر

لا تتحدث عن الصعايدة..عمر هريدي يوجه رسالة قوية لحسين لبيب

ميدو يتغنى بـالشناوي والنني بعد مباراة مصر والجزائر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تركيا.. عريس يقضي ليلة زفافه في السجن والسبب صادم

بعد قبلة عمرو دياب لها.. داليا خليل تظهر بإطلالة تعود للتسعينيات

فيديو يبكي القلوب لأم فلسطينية تفقد صغارها في غزة

بـ غطاء رأس.. لينا أحمد الفيشاوي تثير الجدل بصورة جديدة |شاهد

فيديو

خبر أفرح الملايين .. مفاجأة حول الطفل الفلسطيني باسل أبو مرسة وصورته مع والدته /فيديوجراف

هالة صدقي: أقدم شخصية صاحبة ناد رياضي في كتف قانوني.. فيديو

حسن مش بيعبرني وهرجع قريب.. إيمي سمير غانم تكشف عن تفاصيل فترة غيابها عن الفن

بـ غطاء رأس.. لينا أحمد الفيشاوي تثير الجدل بصورة جديدة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: مصر العظمى مفتاح الحل في المنطقة

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: مطار العريش قِبلة أنظار العالم

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: فطنة مصر.. وميزان الغرب الأعوج

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ