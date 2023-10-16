للنساء فقط .. طرق الوقاية من عدوى الخميرة الطبية

تعد الخميرة المهبلية من المشكلات الطبية الشائعة بين الفتيات والسيدات في مختلف أنحاء العالم.

وتسبب الخميرة المهبلية متاعب قوية للمرأة المصابة بها وتتطلب علاجا سريعا ولتجنب الدخول في هذه المشاكل لابد من معرفة طرق الوقاية من عدوى الخميرة.

ووفقا لما جاء في موقع هيلثى تساعد بعض التغييرات في نمط الحياة في تخفيف الأعراض ومنع تفاقم الأعراض، وتشمل:

الحفاظ على منطقة الأعضاء التناسلية نظيفة وجافة

تجنب الغسل واستخدام البخاخات أو العطور أو المساحيق الأنثوية المعطرة، والتي يمكن أن تؤثر على التوازن الميكروبي للمهبل وربما تعزز نمو الخميرة.

ارتداء ملابس داخلية أو سراويل أو سراويل قصيرة فضفاضة لمنع التهيج والتعرق، مما قد يؤدي إلى نمو المزيد من الخميرة.

تغيير ملابس السباحة أو ملابس التمارين الرياضية المبللة فورًا، وغسل الملابس المغطاة بالعرق أو الملابس المبللة بعد كل استخدام.

الحفاظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة إذا كنت تعاني من مرض السكري لأنها تزيد من احتمالات حدوث عدوى الخميرة.

