طبيب يكشف فوائد التمارين لعلاج ضغط فقرات العمود الفقري

قال الدكتور وسام الدين عويني أخصائي العلاج الطبيعي، إن التمارين البدنية لها فوائد عديدة في علاج ضغط فقرات العمود الفقري.

وأوضح عويني في تصريحات خاصة لصدي البلد، بعض الفوائد المحتملة للتمارين في هذا الصدد:

1. تقوية العضلات: التمارين العضلية تساهم في تقوية العضلات المحيطة بالعمود الفقري، بما في ذلك العضلات الظهرية والبطنية والأرداف. تقوية هذه العضلات يمكن أن تساعد في تحسين استقرار العمود الفقري وتقليل الضغط على الفقرات والغضاريف.

2. تحسين المرونة والمجال الحركي: التمارين التمددية وتمارين الاستطالة تعمل على زيادة المرونة والمجال الحركي للعمود الفقري. يمكن أن تساعد هذه التمارين في تخفيف التوتر والتشنجات العضلية وتعزيز مرونة العمود الفقري.

3. تحسين التوازن العضلي: التمارين التي تستهدف تحسين التوازن العضلي والاستقرار يمكن أن تكون مفيدة في تقليل ضغط الفقرات وتحسين وضعية العمود الفقري. هذه التمارين تعزز التناسق والتوازن بين العضلات الأمامية والخلفية والجانبية للعمود الفقري.

4. تحسين اللياقة البدنية العامة: التمارين البدنية تعمل على تحسين اللياقة البدنية العامة وزيادة قدرة القلب والرئتين. بزيادة اللياقة البدنية، يمكن أن يتقلص الضغط على الفقرات وتحسن وضعية العمود الفقري.

5. تحسين المزاج وتقليل التوتر: التمارين البدنية تحسن الحالة المزاجية وتقلل من التوتر والضغط النفسي. وعندما يكون الشخص في حالة نفسية أفضل، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على العمود الفقري وتجنب التوتر الزائد والتوتر العضلي.

يجب أن يتم تنفيذ التمارين بشكل صحيح وتحت إشراف مدرب رياضي أو متخصص في العلاج الطبيعي. قد يكون من الضروري تعديل التمارين وفقًا لحالة الفرد ونصيحة الطبيب المعالج.