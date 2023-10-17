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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو بتحب الفول النابت.. احذر تناوله إذا كنت من هذه الفئات

الفول النابت
الفول النابت

الفول النابت (Fava beans) هو نوع من البقوليات الذي يحتوي على مجموعة من المركبات الكيميائية، واحدة من هذه المركبات هي اللافونوين (L-dopa)، وهي مادة تتحول في الجسم إلى الدوبامين، وهو ناقل عصبي يؤثر على وظائف الجهاز العصبي، وفقا لما نشره موقع “هيلثي”. 

ومع ذلك، هناك مجموعة من الفئات السكانية التي يُنصح لها بتوخي الحذر عند تناول الفول النابت، وذلك بسبب تفاعلاته المحتملة مع بعض الأدوية أو الظروف الصحية، وهذه الفئات تشمل:

1. أشخاص يعانون من اضطرابات في وظائف الجهاز العصبي مثل مرض باركنسون (Parkinson's disease)، حيث قد يتداخل اللافونوين في الفول النابت مع الأدوية المستخدمة في علاج هذا المرض وقد يؤثر على فعاليتها.

2. أشخاص يتناولون مثبطات أكسيداز المونوأمين (MAOIs)، وهي نوع من الأدوية المستخدمة في علاج الاكتئاب وبعض الأمراض النفسية الأخرى. تناول الفول النابت مع هذه الأدوية يمكن أن يزيد من تأثيرات الدواء ويسبب زيادة في مستوى الدوبامين في الجسم، مما يمكن أن يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة.

3. أشخاص يعانون من نقص في إنزيم جلوكوز-6-فوسفات ديهايدروجيناز (G6PD)، وهو اضطراب وراثي يؤثر على خلايا الدم الحمراء. في هذه الحالة، يمكن أن يؤدي تناول الفول النابت إلى تفاعلات تحلل خلايا الدم، مما يسبب مشاكل صحية خطيرة.

إذا كنت تنتمي إلى أي من هذه الفئات، فيُنصح بالتشاور مع الطبيب قبل تناول الفول النابت أو أي طعام يحتوي على اللافونوين، وذلك لتقييم المخاطر المحتملة وضمان سلامتك الصحية.

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