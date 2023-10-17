لو فاز بالرئاسة.. ترامب يتعهد بطرد المهاجرين الداعمين لحماس ومنع المسلمين من دخول أمريكا

وعد الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب الاثنين، بأنه إذا تم انتخابه رئيسًا مرة أخرى، فسوف يمنع المهاجرين الذين يدعمون حماس من دخول الولايات المتحدة ويرسل ضباطًا إلى الاحتجاجات المؤيدة لحماس لاعتقال وترحيل المهاجرين الذين يدعمون الجماعة الفلسطينية علنًا.

وفي إحدى محطات حملته الانتخابية في ولاية أيوا، كان ترامب يرد على قيام حماس بقتل ما لا يقل عن 1300 إسرائيلي، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حرب يقول مسؤولو الصحة الفلسطينيون إن إسرائيل قتلت فيها أكثر من 2800 فلسطيني في غزة.

وقال ترامب، الذي تولى الرئاسة من 2017 إلى 2021، إنه إذا تم انتخابه لولاية ثانية في البيت الأبيض، فسوف يحظر دخول أي شخص لا يؤمن بحق إسرائيل في الوجود إلى الولايات المتحدة، ويلغي تأشيرات الطلاب الأجانب 'المعادين للسامية'.

كما تعهد بتشديد حظر السفر على 'الدول التي تعاني من الإرهاب'. ولم يوضح كيف سينفذ مطالبه، بما في ذلك الطلب الذي يطالب المهاجرين بدعم حق إسرائيل في الوجود في ظل ما أسماه 'الفحص الأيديولوجي القوي'.

وقد تم الطعن في العديد من سياسات الهجرة التي ينتهجها ترامب في المحكمة خلال فترة رئاسته، وقد تواجه تعهداته الجديدة أيضًا تحديات.

تم إلغاء الحظر الذي فرضه على المهاجرين من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة في المحاكم الدنيا، لكن المحكمة العليا الأمريكية أيدته في النهاية. وأنهى بايدن هذا الحظر عندما تولى منصبه.

وقال ترامب يوم الاثنين إنه سيحظر دخول المهاجرين من ليبيا والصومال وسوريا واليمن 'أو أي مكان آخر يهدد أمننا'. كما قرأ ترامب قصيدة استخدمها لتشبيه المهاجرين بالثعابين القاتلة.

ووصف جايمي هاريسون، رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية، تعهدات ترامب بأنها معادية للإسلام ومتطرفة ومصممة لاستغلال 'الخوف والقلق'.

وتعد ولاية أيوا واحدة من أولى الولايات التي أجرت منافسة لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة. كان النهج الصارم تجاه المهاجرين حجر الزاوية في فترة ولاية ترامب الأولى كرئيس.

وهو المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح حزبه للبيت الأبيض ومواجهة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات نوفمبر 2024.

ووعد ترامب بتشديد قوانين الهجرة الأمريكية بشكل كبير، قائلا: 'إذا كنت تريد إلغاء دولة إسرائيل، فأنت غير مؤهل، وإذا كنت تدعم حماس أو الأيديولوجية التي تقف وراء حماس، فأنت غير مؤهل، وإذا كنت شيوعيا، ماركسيًا أو فاشيًا، أنت غير مؤهل.'

لقد أدان معظم منافسي ترامب الجمهوريين حماس وقدموا الدعم الكامل للغزو الإسرائيلي المتوقع لغزة، لكن لم يقدم أي منهم مثل هذه السلسلة الصعبة من المقترحات لإبقاء الناس خارج الولايات المتحدة وطرد المتعاطفين مع حماس من الولايات المتحدة.

وقد صنفت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى حماس منظمة إرهابية.

وقال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، أحد منافسي ترامب الجمهوريين على الترشح للرئاسة، يوم الاثنين إنه يؤيد ترحيل الطلاب الأجانب الذين يدعمون حماس وسيمنع لاجئي غزة من دخول الولايات المتحدة إذا تم انتخابه رئيسا.

واتهم ترامب الأسبوع الماضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم الاستعداد لهجمات حماس ووصف حزب الله – الجماعة اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران – بأنه “ذكي للغاية”.

ويبدو أن تصريحاته في ولاية أيوا كانت محاولة جزئية لتخفيف حدة هذا النقد.

وقال ترامب: 'سنقوم بقوة بترحيل الأجانب المقيمين المتعاطفين مع الجهاديين'.