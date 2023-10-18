الرئيس الصيني: مبادرة الحزام والطريق وصلت إلى مرحلة متقدمة جدًا ⁧

قال الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الأربعاء، إن مبادرة الحزام والطريق وصلت إلى مرحلة متقدمة جدًا وتعزز التعاون والفرص بين كافة الأطراف⁧.

وأضاف بينج في كلمة خلال افتتاح المنتدى، أن الصين تحاول أن تركز نفسها كدولة مركزية عبر الحداثة والمعاصرة، لافتًا إلى أن بكين ستدخل شراكات تجارية مع المزيد من الدول وسنتيل جميع القيود المفروضة على وصول الاستثمار الأجنبى لقطاع التصنيع".

وتابع: "ما نقف ضده هو العقوبات الأحادية والإكراه الاقتصادي والفصل وتعطيل سلاسل التوريد"، مؤكدًا أن مبادرة الحزام والطريق ستعطي زخماً جديداً للاقتصاد العالمي

وأشار إلى أن بكين ستكثف الجهود المشتركة لضمان سلامة مشاريع مبادرة الحزام والطريق، كما ستدخل شراكات تجارية مع المزيد من الدول وستزيل جميع القيود المفروضة على وصول الاستثمار الأجنبي لقطاع التصنيع.

وأوضح الرئيس الصيني أن المواجهات الأيديولوجية والتنافس الجيوسياسي وسياسة الكتل ليست خيارا بالنسبة لبلاده، لافتًا إلى أن العالم سيكون أفضل عندما تكون الصين بخير.

ويُعقد المنتدى في بكين في 17-18 أكتوبر، ويشارك فيه أكثر من 4 آلاف شخص من أكثر من 140 دولة و30 منظمة دولية.

يشار إلى أن "حزام واحد، طريق واحد" هي مبادرة دولية اقترحها شي جين بينغ قبل 10 سنوات، وكان الهدف منها تحسين الطرق التجارية والنقل الحالية، وإنشاء ممرات جديدة، تربط أكثر من 60 دولة في آسيا الوسطى وأوروبا وأفريقيا، بهدف تعزيز التجارة بينها وبين الصين.