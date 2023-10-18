بث مباشر.. الرئيس السيسي يعقد مؤتمرًا صحفيًا مع المستشار الألماني في قصر الاتحادية

نقدم لقرائنا بثا مباشرا لوقائع المؤتمر الصحفي الذي يعقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار الألماني في قصر الاتحادية.

واستقبل الرئيس السيسي، المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقر رئاسة الجمهورية.

وفي وقت سابق من اليوم، عبر المستشار الألماني أولاف شولتس، عن فزعه من صور انفجار في مستشفى المعمداني في غزة، والذي أدى إلى مقتل المئات، ودعا إلى إجراء تحقيق شامل.

قلوبنا مع عائلات الضحايا

وكتب شولتس على موقع “إكس”- تويتر سابقا- اليوم الأربعاء: "لقد أصيب وقتل مدنيون أبرياء. قلوبنا مع عائلات الضحايا".

يشار إلى أن المئات من الفلسطينيين قتلوا في قصف تعرض له مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة مساء أمس الثلاثاء.

وكان المستشفى يأوي المئات من العائلات التي لجأت إليه باعتباره مكانا آمنا من القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة.